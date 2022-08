Non ci sono i presupposti per aspettarsi una rivoluzione con il Samsung Galaxy S23 Ultra nei prossimi mesi. Nonostante manchi un buon semestre al lancio del dispositivo sul mercato, infatti, stanno prendendo piede alcune novità molto interessanti a proposito delle valutazioni strategiche del produttore coreano. Si tratta di indicazioni che vanno ad integrare quelle che abbiamo portato alla vostra attenzione sul nostro magazine ad inizio agosto, al punto che ora come ora dobbiamo per forza di cose attendere eventuali segnali che arriveranno direttamente dall’azienda. Soprattutto per coloro che ci tengono tanto al design.

Tutte le ultime anticipazioni per il Samsung Galaxy S23 Ultra sul fronte design ad agosto 2022

Quali sono ad oggi le informazioni disponibili per il Samsung Galaxy S23 Ultra sul fronte design? Alcuni riscontri molto interessanti ci arrivano in queste ore direttamente da SamMobile, il dispositivo in questione potrebbe essere l’aggiornamento di punta più statico di sempre per quanto concerne la storia recente di Samsung, almeno per quanto concerne questioni puramente di natura estetica. La scelta del brand asiatico, infatti, pare incentrata sull’intenzione di non apportare modifiche significative al design del dispositivo.

A detta della fonte, anche le dimensioni del Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbero restare del tutto invariate rispetto al suo predecessore, se pensiamo al fatto che dovrebbe venire a galla una differenza marginale di 1 o al massimo 2 millimetri. La notizia sorprende fino ad un certo punto, se non altro perché pochi mesi fa il Samsung Galaxy S22 Ultra ha apportato il cambiamento di design più significativo per il modello Ultra degli ultimi. Impossibile, dunque, aspettarsi novità importanti considerando la storicità di questo marchio e le scelte strategiche sotto questo punto di vista.