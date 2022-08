La serie Paradiso è il nuovo format Sky Original tedesco, che debutterà il 23 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su Now, con tutti gli episodi subito disponibili. Tratta dal bestseller Funeral For A Dog di Thomas Pletzinger, è prodotta da Flare Entertainment per Sky Studios e interpretata da Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer e Anne Ratte-Polle.

La serie Paradiso è presentata da Sky come un potente dramma internazionale, che in 8 episodi racconta le vicende del giornalista Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) lungo il suo viaggio per rintracciare l’acclamato romanziere Mark Svensson (Friedrich Mücke) nella sua isolata casa sul lago in Italia. Lo scopo è quello di realizzare un’intervista esclusiva: incuriosito dalla misteriosa storia personale di Mark, il protagonista viene presto coinvolto nel suo passato, finendo invischiato in un complesso triangolo amoroso intercontinentale che coinvolge anche l’amica del romanziere Tuuli (Alina Tomnikov). Scavando a fondo, Daniel scoprirà segreti nascosti fino ad una scioccante rivelazione.

La serie Paradiso è la storia di un forte legame tra tre persone, instauratosi in Sud America e capace di attraversare il globo passando dal Circolo Polare Artico per concludersi l’11 settembre a New York, nel giorno dell’attentato alle Torri Gemelle che ha cambiato la Storia, con una perdita catastrofica. Su questo sfondo internazionale si instaura una complessa e sofisticata esplorazione di sentimenti universali come l’amore e il senso di colpa ai giorni nostri, tra passato e presente, attraversando la violenza e l’intensità delle favelas brasiliane, la caotica di New York, la quiete del Lago di Lugano e i ghiacci della Finlandia.

La serie Paradiso è stata scritta da Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger ed è diretta da David Dietl e Barbara Albert. Il direttore della fotografia è Frank Griebe. Marcus Ammon, Frank Jastfelder, Andreas Perzl, Markus Golisano e Jason Simms sono i produttori esecutivi per Sky Studios. La produzione è stata finanziata da alcuni fondi a sostegno del cinema, tra cui il German Motion Picture Fund, Piemonte Film TV Fund e Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione Lazio, ed è stata realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. La distribuzione internazionale è curata da NBCUniversal Global Distribution per conto di Sky Studios.

La serie Paradiso sarà interamente disponibile su Sky Atlantic in prima serata e in streaming dal 23 agosto.

