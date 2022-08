The Good Doctor farà da apripista a The Good Lawyer con un backdoor pilot: un episodio inserito all’interno del medical drama darà il via al suo primo spin-off, una nuova serie ABC attualmente in sviluppo. A darne notizia è Deadline, che aggiunge anche i primi dettagli sul format, trama compresa.

The Good Lawyer nascerà dall’estro dei produttori esecutivi/co-showrunner di The Good Doctor, ovvero David Shore e Liz Friedman, per Sony Pictures TV e Shore Z Prods. ABC Signature co-produce il format. Come per lo spin-off di The Rookie, in sviluppo presso la stessa rete, anche quello di The Good Doctor avrà una protagonista femminile e sarà presentato durante la prossima sesta stagione del medical drama. Secondo Deadline, però, il progetto è ancora in fase embrionale, tanto che i rappresentanti di ABC e Sony TV hanno rifiutato di commentare e gli accordi sono ancora in fase di elaborazione.

Secondo le fonti della testata The Good Lawyer avrà due personaggi principali, la protagonista Joni e Janet, che appariranno nell’episodio 613 di The Good Doctor. Scritto da Shore e Friedman, The Good Lawyer sarà incentrato su Joni, una donna di 20 anni che combatte contro un disturbo ossessivo compulsivo ma è un brillante avvocato e diventa difensore del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), quando si ritrova nei guai legali.

The Good Lawyer sarà dedicato dunque alla storia di una giovane e intraprendente avvocatessa alle prese con uno studio di avvocati di alto profilo, quando si ritrova a far parte del team di difesa legale di Shaun. Nonostante la frenesia con cui ha affrontato la scuola di legge e il suo esame di avvocato, i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo di Joni hanno un certo peso sulla sua vita personale e professionale: non ha mai voluto essere trattata in modo diverso ed è spesso imbarazzata dai suoi sintomi. È un ottimo avvocato ma è stata costretta a minacciare di citare in giudizio lo studio (per aver violato l’Americans with Disabilities Act) quando hanno cercato di licenziarla a causa dei suoi comportamenti. L’altro personaggio chiave è Janet: intellettualmente arguta e tagliente, è un avvocato molto apprezzato e partner dello studio, una veterana esperta, che ha rappresentato il dottor Glassman (Richard Schiff) in diverse questioni legali nel corso di 30 anni. Per questo Glassman si rivolge a lei per rappresentare il suo protetto Shaun. Per la sua esperienza, Janet ha sviluppato un lato cinico, che ha contribuito al tentativo di licenziare Joni. Ma quando Shaun dichiara di volere che Joni lo rappresenti, Janet è costretta a dare a Joni un’opportunità. Mentre Janet e Joni assomigliano al duo mentore-allievo come Glassman e Shaun in The Good Doctor, la dinamica tra i due personaggi sarà molto diversa, almeno all’inizio.

The Good Lawyer è un format originale, a differenza dalla serie da cui è tratta: il dramma coreano The Good Doctor, adattato per gli Stati Uniti da Shore, non ha avuto infatti alcuno spin-off. La serie è attesa già nel corso della prossima stagione tv su ABC.

Continua a leggere su optimagazine.com