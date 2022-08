Torna in onda The Cleaning Lady su Italia1. Nella seconda serata di lunedì 22 agosto, la serie tv va in onda con l’episodio 1×08, dal titolo Un covo di gangster.

Ecco le anticipazioni:

Thony si serve dell’aiuto di Arman per andare in Messico per il trapianto di Luca, ma il piano devia pericolosamente, quando Hayak scopre che Arman gli ha mentito.

The Cleaning Lady su Italia1 torna lunedì 29 agosto con l’episodio 1×09, penultimo appuntamento di stagione. Ecco la sinossi:

La ricaduta di Arman con Hayak ha gravi conseguenze per Thony. Nascosto, Arman cerca di aiutare Thony, ma è Garrett che interviene per portare Thony oltre il confine. Ma al rientro, le cose non sono come sembrano.

La serie racconta la doppia vita di Thony De La Rosa, ex medico cambogiano-filippino, che per salvare la vita di suo figlio di cinque anni che una malattia rara e ha bisogno di cure d’avanguardia, accetta di fare due lavori; donna delle pulizie e medico all’interno di una pericolosa organizzazione criminale. La paga è alta e potrebbe aiutarla a curare suo figlio. Thony inizia a condurre una doppia vita, tra agenti dell’FBI in cerca della verità, l’amore per il figlio e un lavoro molto “sporco”.

Protagonista è l’attrice francese Élodie Yung, nota per il ruolo di Elektra nella serie Daredevil, qui nei panni di Thony De La Rosa; Adan Canto nei panni di Arman Morales, un gangster associato a un potente cartello criminale che opera a Las Vegas che accetta di proteggere Thony e aiutare suo figlio in cambio dei suoi servizi come donna delle pulizie; Oliver Hudson è Garrett Miller, un agente dell’FBI che insegue Thony nel suo tentativo di trovare Arman; Martha Millan è Fiona De La Rosa, cognata e amica più intima di Thony; Sebastien e Valentino LaSalle interpretano Luca De La Rosa, figlio di Thony; Sean Lew è Chris, il figlio di Fiona; e Faith Bryant è Jaz, la figlia di Fiona.

L’appuntamento con The Cleaning Lady su Italia1 è a partire dalle 23:05.

