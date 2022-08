Non se ne può più delle notizie inventate sui VIP passati a miglior vita, come abbiamo avuto modo di riscontrare in queste ore a proposito di Michael Schumacher morto. Il pilota tedesco, infatti, è attaccato alle macchine da anni e ad oggi non si hanno riscontri ufficiali sulle sue condizioni. Se non altro, perché la sua famiglia ha sempre voluto mantenere alta la soglia della privacy. Al netto delle indiscrezioni su presunti miglioramenti del suo stato, di certo non è deceduto. Eventuali annunci di questo tipo sarebbero stati resi pubblici nel giro di pochi minuti, facendo in questo modo il giro del mondo.

Nessun riscontro su Michael Schumacher morto: titoli forzatissimi in giro sul web oggi

Agosto di fuoco sotto questo punto di vista, se pensiamo che il tedesco sia solo l’ultimo della lista dopo i tanti rilanci falsi su altri personaggi famosi. Basti pensare al caso di Ghali, che abbiamo avuto modo di esaminare nei giorni scorsi con un altro articolo. Secondo le informazioni in mio possesso, per fortuna, non ci sono i presupposti per parlare di Michael Schumacher morto. Ho provato a ricostruire l’accaduto e l’origine della fake news è data da alcuni siti che hanno citato il campione che ha fatto la storia della Formula 1 a proposito di altre scelte della sua famiglia.

Con una chiara strategia volta al clickbait, infatti, alcuni hanno parlato di annunci shock sull’ex Ferrari, facendo temere il peggio. Come riportato da altre fonti, dunque, registriamo ancora una volta che esista un modo di fare giornalismo volto non alla corretta informazione, ma a racimolare il numero più elevato possibile di click da ottenere soprattutto tramite i social network. Solo aprendo determinati articoli, infatti, si scopre che la storia di Michael Schumacher morto sia del tutto falsa.

La speranza è che si decidano a lasciare in pace lui e la sua famiglia, in seguito alla smentita su Michael Schumacher morto oggi 22 agosto.