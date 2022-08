Un post di Pupo contro Loredana Bertè arriva a pochi giorni dall’invettiva della cantante di Sei Bellissima contro Giorgia Meloni, in piena campagna elettorale, a seguito dell’appello della senatrice Liliana Segre.

Due giorni fa Loredana Bertè ha attaccato Giorgia Meloni per riprendere le parole di Liliana Segre. Quest’ultima, a sua volta, commentava il discorso della leader di Fratelli D’Italia in cui si dissociava dal fascismo.

La Segre, tuttavia, ha invitato la Meloni a mantenere la parola rimuovendo la fiamma tricolore dal simbolo del suo partito, un elemento che ricorda troppo da vicino il Movimento Sociale Italiano (MSI) di chiara ispirazione fascista. La Meloni aveva già replicato che quella fiamma non ha alcuna attinenza con il fascismo.

Loredana Bertè, quindi, ha pubblicato un video per rivolgersi proprio a Giorgia Meloni e riportarle nuovamente l’invito di Liliana Segre. Il tono usato, tuttavia, non era del tutto amichevole:

“Lei si deve vergognare, si vergogni signora Meloni. Non l’ho chiamata apposta onorevole, perché di onorevole lei non ha proprio niente, come la maggior parte dei politici italiani”.

Questa mattina, lunedì 22 agosto, Pupo ha pubblicato 3 pagine della sua rubrica social Dolce E Un Po’ Salato con la quale si esprime molto spesso sui fatti dell’attualità.

A questo giro si rivolge a Loredana Bertè e specifica che non intende attaccare il suo pensiero, bensì la forma con la quale si è espressa nei confronti di Giorgia Meloni. Ecco il suo messaggio:

“Ho visto su Instagram il video in cui Loredana Bertè invita Giorgia Meloni a seguire il consiglio della senatrice Liliana Segre e cioè a rimuovere la fiamma tricolore dal logo del suo partito. Nel video la cantante non si limita solo a supportare la richiesta della Segre, ma giudica, fino quasi ad arrivare all’offesa, l’operato della leader di Fratelli D’Italia. La mia riflessione non è riferita al contenuto, sul quale uno può essere più o meno d’accordo, ma alla forma. Perché quando i toni sono giusti e pacati, come quelli di Liliana Segre, è doveroso da parte di tutti ascoltare e poi, a seconda della propria idea, decidere da che parte stare. Quando invece i toni sono quelli usati dalla cantante calabrese, sempre a mio modesto avviso, l’effetto che si ottiene è quello contrario. Sono quasi certo che a qualcuno, dopo aver visto il video di Loredana Bertè, la Meloni stara più simpatica“.