Mark Harmon si è reso protagonista di uno degli addii televisivi più chiacchierati della scorsa stagione, quando il suo storico personaggio in NCIS, Jethro Gibbs, ha deciso all’improvviso di ritirarsi in Alaska nel quarto episodio della stagione 19.

Mark Harmon è ancora coinvolto nella produzione esecutiva e il suo nome è apparso nei titoli di testa per l’intera stagione, ma Gibbs non è più apparso in video, pur essendo stato più volte citato da personaggio off-screen in diverse storyline di NCIS 19. Un suo ritorno come guest star non è del tutto escluso, ma nemmeno previsto: gli sceneggiatori hanno introdotto un nuovo personaggio per riempire il vuoto lasciato da Gibbs, Alden Parker (interpretato da Gary Cole) e puntano a rinnovare la serie anche in assenza del suo protagonista storico, un po’ come proverà a fare Grey’s Anatomy 19 con la presenza limitata dell’iconica eroina Meredith Grey, dopo l’annuncio che Ellen Pompeo ha rinnovato il contratto per pochi episodi.

Ma uno spiraglio è stato aperto dai commenti dello stesso Mark Harmon in un contenuto extra del DVD della stagione 19 di NCIS: le sue parole, quantomeno, non chiudono definitivamente le porte ad un rientro del personaggio. Nella featurette diffusa in anteprima da ET Online, Harmon ha parlato della scelta di Gibbs senza escludere che possa riprendere il suo ruolo di agente speciale: “Non sono in pensione… Il personaggio vive in Alaska per quanto ne so“. Un po’ poco per ipotizzare un ritorno nella squadra dell’NCIS, ma è anche vero che questo periodo sabbatico in Alaska potrebbe rivelarsi una scelta non definitiva per il personaggio.

Mark Harmon ha anche aggiunto un commento sulle motivazioni che lo hanno spinto a lasciare la serie: sostanzialmente, il personaggio ha fatto la sua strada ed era il momento di lasciarlo andare.

Quello che mi ha sempre attratto è il personaggio che interpreto e l’intenzione di mantenerlo fresco e di stimolante. Per quanto riguarda la trama, questo personaggio ha preso la strada che ha preso. Ho pensato che fosse onesto e andasse bene.

Non resta che capire se Mark Harmon sarà ancora presente nei titoli di testa di NCIS 20, dettaglio che potrebbe dire molto della volontà di tenere il personaggio di Gibbs ancorato alla trama principale. Resta il suo impegno come produttore esecutivo del longevo procedurale, che torna su CBS già a settembre e arriverà in Italia il prossimo anno con la stagione 20.

