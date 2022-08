Un appello di Morgan rivolto ai suoi follower potrebbe svelare il nome di un artista apparentemente sconosciuto. Marco Castoldi ha offerto ai suoi fan un tour virtuale all’interno della sua stanza d’albergo, con un video in cui mostra le composizioni esposte sulle pareti.

“Sono disegni, non sono dipinti”, dice il frontman dei Bluvertigo nel corso del video mentre mostra disegno dopo disegno ciò che è racchiuso in una cornice. Castoldi non precisa di quale albergo si tratti, ma ciò che fa notare è la presenza di tante piccole opere all’interno di cornici panoramiche, ma manca il nome dell’artista.

Ogni elemento è numerato, e Morgan fa notare i dettagli ai suoi follower ora avvicinandosi ai quadri, ora allontanandosi. Azzarda un accostamento: “Un po’ Goya”, dice, riferendosi al pittore spagnolo Francisco Goya, ma nella critica improvvisata c’è spazio anche per altri accostamenti.

Il sottofondo è marchiato Morgan, una composizione che chiama Innamorandom e che riporta le tipiche dissonanze di cui Castoldi è uno dei principali divulgatori in Italia.

“Vita quotidiana, cosa fa la mia mente, cosa ho nella testa, come ‘ragiono’, dove vago, come è fatta la mia realtà, cosa c’è intorno a me, dove e come vivo, il mio stile di vita, i miei pensieri”.

Alla fine del video Morgan chiede di scoprire l’artista che ha firmato quelle micro-opere racchiuse nel macro della cornice, che – dice lui – stonerebbe un po’ con i contenuti, ma non per questo è da considerarsi in negativo: se quei quadri hanno attirato la sua attenzione, allora la cornice ha fatto il suo dovere.

Per il momento tra i follower non arriva il nome dell’artista, ma arrivano tante attestazioni di stima e tanti ringraziamenti per aver elevato ancora una volta il suo pubblico. Qualcuno, un giorno, potrebbe indovinare il nome dell’artista e soddisfare, così, la curiosità di Morgan.

