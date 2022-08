Dopo il primo appuntamento, oggi si terrà il secondo ed ultimo: Iva Zanicchi su Canale 5 sarà protagonista del secondo speciale dedicato a lei e alla sua carriera. D’Iva torna in estate in replica e oggi, lunedì 22 agosto, si terrà la seconda ed ultima parte del one woman show da lei condotto.

Uno show celebrativo, atto a festeggiare la sua carriera nel mondo della musica e della televisione. Iva Zanicchi la grande protagonista, insieme alle sue canzoni e ai migliori momenti della sua carriera. Con lei sul palco tanti ospiti ed amici, che con lei hanno condiviso attimi significativi del suo percorso.

Stasera vedremo in replica Iva Zanicchi su Canale 5 con Getty Scotti, conduttore televisivo e volto noto a Mediaset. Ma Iva Zanicchi si esibirà anche con Rita Pavone. Ci sarà Romina Power ma anche Fausto Leali e Lola Ponce, tutti chiamati per celebrare la musica D’Iva. Tra gli ospiti spuntano poi i nomi di Rosario Flores e Virginia Catellani oltre al grande amico Cristiano Malgioglio.

Gli ospiti saranno protagonisti di alcuni momenti di condivisione con la Zanicchi. Duetteranno, si esibiranno insieme e condivideranno ricordi indelebili delle rispettive carriere.

81 anni compiuti e un Festival di Sanremo appena trascorso, Iva Zanicchi per ben tre volte ha stretto tra le mani il leone d’oro del primo classificato: sono infatti tre le sue vittorie al Festival della Canzone Italiana. Brani rimasti nel nostro repertorio musicale, che Iva Zanicchi su Canale 5 rispolvera.

Cantante e conduttrice, Iva Zanicchi si è detta felice ed orgogliosa di poter ripercorrere a ritroso la sua carriera con il supporto di tanti amici. L’esperimento Mediaset è stato quello di dedicarle due serate evento in scena per la prima volta lo scorso novembre ed in replica ad agosto.