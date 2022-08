Il quarzo rosa è una pietra che contiene biossido di silicio. Di solito appare di colore rosa pallido, traslucido ed è un ottimo diffusore di luce. E’ il simbolo della bellezza e dell’amore. Secondo la mitologia greca questo quarzo fu donato dal dio Eros agli uomini. Pertanto ha il potere di attrarre l’amore. Non solo, il quarzo rosa, secondo la tradizione, conferisce a chi lo indossa un potere speciale. Nonostante non ci sia una conferma ufficiale da parte della comunità scientifica internazionale sulle sue proprietà in ambito clinico, esiste una corrente che ritiene le pietre in grado di apportare benefici al nostro organismo. Il quarzo rosa, secondo queste teorie, può calamitare le emozioni in modo da placare le angosce, guarire i traumi emotivi e aumentare l’autostima.

Gli effetti benefici del quarzo rosa sul nostro corpo

Tutto ciò che riguarda il cuore è legato a questa pietra. Il quarzo rosa agisce positivamente sul sistema cardiocircolatorio e regola la pressione sanguigna. Aiuta a risolvere problemi legati alla sessualità e conferisce fertilità. Inoltre contribuisce a combattere stress, insonnia e depressione.

Gli effetti benefici del quarzo rosa sulla nostra mente

Ha effetto sulla psiche donando pace interiore, equilibrio, serenità. E’ particolarmente adatta a chi ha subito una separazione affettiva e ha bisogno di conforto. Essendo una pietra legata all’amore, conferisce la capacità di amare ogni forma di vita, e chi la indossa riesce a provare compassione, tolleranza, ad essere più sensibile e generoso verso il prossimo. Ha inoltre un effetto positivo contro l’ansia e le tensioni. Per gli artisti è di aiuto in quanto sviluppa il senso dell’estetica.

Come si utilizza il quarzo rosa?

Per ottenere tutti i benefici di questa pietra bisogna portarla all’altezza del cuore, a contatto con la pelle. Viene usata spesso durante la meditazione, per migliorare l’autostima. Si usa posizionarla anche in camera da letto in modo da favorire il sonno. E’ sempre meglio non esporla alla luce diretta del sole perché potrebbe perdere brillantezza e opacizzarsi.