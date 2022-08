Il finale di Westworld 4 su Sky Atlantic chiude un cerchio sulle vicende degli host del celebre parco. Stasera 22 agosto andrà in onda l’ultimo episodio della quarta stagione, con un colpo di scena che segna anche un ritorno alle origini.

Descritta come “un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra”, la quarta stagione vede il grande ritorno di Evan Rachel Wood, della vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, di Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose.

La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora prodotti dai creatori Jonathan Nolan & Lisa Joy, insieme a Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, e Ben Stephenson. Una produzione Kilter Films e Bad Robot Productions in associazione con Warner Bros. Television; basato sul film scritto da Michael Crichton.

Si intitola Que serà, serà, l’episodio 4×10 che costituisce il finale di Westworld 4, di cui vi riportiamo la sinossi:

Christina trova il centro del labirinto; Caleb e C cercano di scappare; William cambia la difficoltà del gioco, con la furiosa disapprovazione di Hale.

Se Westworld sarà rinnovato per una quinta stagione, questa sarà probabilmente l’ultima. A dichiararlo è la co-creatrice Lisa Joy, che in un’intervista con The Wrap, ha dichiarato che i piani originali sono sempre stati quelli di terminare la serie tv con la quinta stagione:

“Abbiamo sempre pensato che Westworld dovesse chiudere un cerchio, in un certo senso, e fare ritorno nel West. Ma con Dolores, che era solo una giocatrice nel gioco ideato da altre persone, e che potesse finalmente scrivere da sola la sua storia.”

L’appuntamento con il finale di Westworld 4 è su Sky Atlantic alle 22:15.

