La strategia degli sceneggiatori di Grey’s Anatomy 19 è ormai chiara: dalla prossima stagione al via il 6 ottobre, ABC e ShondaLand tenteranno il colpaccio di un rinnovamento radicale dello show, provando a ripartire da capo. Una nuova classe di tirocinanti del primo anno, dei nuovi Magic Five, come nella primissima stagione, proverà a dare nuova linfa al Grey Sloan Memorial Hospital e far dimenticare l’assenza della sua protagonista storica, Meredith Grey, che apparirà solo di tanto in tanto.

A confermare che questa sarà la linea guida di Grey’s Anatomy 19 è Kevin McKidd, che interpreta il dottor Owen Hunt nel medical drama e ha diretto numerosi episodi nelle ultime stagioni. Parlando dei nuovi personaggi annunciati per la stagione 19, sul tappeto rosso agli Hollywood Critics Association TV Awards di Beverly Hills, l’attore di origini scozzesi ha confermato l’intenzione di rifondare lo show, come se ricominciasse da zero.

Ecco quello che ha dichiarato a People a proposito di Grey’s Anatomy 19.

Abbiamo questo fantastico gruppo di nuovi stagisti, attori brillanti, giovani e vivaci che sono davvero appassionati. Quindi faremo spazio a questo. È quasi come se stessimo tornando all’inizio, in questo senso.

Ovviamente Grey’s Anatomy 19 dovrà anche spiegare il ritorno di Hunt in ospedale dopo la sua fuga, in seguito alla confessione di aver aiutato un paziente a morire di eutanasia.

Ha fatto una cosa nobile l’anno scorso, ma ha violato troppo le regole e deve pagarne il prezzo. Ha già pagato un prezzo significativo, ma sarà interessante vedere come andrà a finire perché non è ancora in acque calme. Deve tirarsene fuori.

Insomma Grey’s Anatomy 19 tenterà un mix di vecchi personaggi e nuovi ingressi come strategia di sopravvivenza all’assenza del suo volto simbolo: Ellen Pompeo, impegnata in una nuova serie Hulu, sarà in scena solo in otto episodi circa.

