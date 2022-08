La maggior parte dei consumatori ad oggi effettua delle ricerche online prima di acquistare un prodotto, e in molti casi finisce per ordinarlo direttamente sul web. Quello delle vendite online è un mercato non solo estremamente interessante, ma anche in espansione e che nei prossimi anni rivelerà potenzialità ancora inespresse. È importante che tu sappia riconoscerle e mettere in atto delle strategie per ottimizzare il tuo business online, e per farlo hai bisogno di professionisti e professioniste del mondo digitale.

Tra questi, un ruolo chiave è quello del o della consulente SEO per ecommerce , una figura che potrebbe fare la differenza nel modo in cui ti approcci agli affari sul web. Vediamo di cosa si occupa e cosa può fare per la tua azienda.

Cosa fa un consulente SEO

Per qualsiasi tipologia di sito web, la SEO è la chiave per raggiungere un buon posizionamento sui motori di ricerca. Questo vuol dire ottenere un maggior numero di visite organiche, ma soprattutto visite maggiormente in target. Nel caso specifico degli ecommerce, quindi, si tratta di attrarre potenziali clienti che, se giochi bene le tue carte, potresti fidelizzare.

La strategia di un consulente SEO parte da un’argomentazione ben precisa: se un utente sta cercando il prodotto che vendi, è necessario che trovi il tuo sito; che lo apra e lo navighi con facilità; che sia invitato all’acquisto. Tutto molto semplice a parole, ma nella pratica come si fa? Ѐ necessario che il o la professionista analizzi il tuo sito ecommerce e metta in atto una strategia per ottimizzarlo secondo tre aspetti:

La SEO tecnica, ovvero tutto ciò che riguarda la “struttura” del tuo negozio online, la sua corretta indicizzazione sui motori di ricerca, un’architettura dell’informazione chiara e intuitiva e una navigabilità fluida sia da desktop che da mobile. I contenuti delle pagine. Un sito ecommerce in linea di massima ha decine, a volte centinaia o migliaia di pagine di categoria e di prodotto. I contenuti testuali e le immagini vanno ottimizzate per incontrare l’utente nella sua ricerca. L’autorevolezza del tuo brand online. Google e gli altri motori di ricerca, così come gli utenti stessi, tenderanno a fidarsi di te se creerai una rete di pubbliche relazioni digitali con blog e testate di settore.

Perché non fare la stessa cosa con le ADS?

È la domanda che ci si pone più spesso in merito alla SEO, soprattutto nel caso degli ecommerce. Le sponsorizzazioni su Google o sui social network ottengono un traffico estremamente targettizzato e lo portano direttamente sulla pagina di acquisto dei tuoi prodotti: non è più facile così? Beh, da un certo punto di vista sì.

Creare un’adv richiede comunque di rivolgersi a professionisti del settore (grafici, copywriter, marketing specialist) ma sembrerebbe che porti a risultati più immediati. Sembrerebbe, appunto. Quando un cliente atterra su una landing page da un annuncio sponsorizzato, può acquistare immediatamente il prodotto o il servizio che gli interessa anche senza navigare il sito. Questo significa mettere a segno una vendita immediata e con un investimento minimo.

Significa anche, però, che quel cliente non ha conosciuto a fondo il brand, non ha esplorato il tuo catalogo, non ha scelto te tra tutti i tuoi competitor. Gli sei semplicemente capitato davanti per primo e probabilmente domani dimenticherà il tuo nome e quello della tua azienda. La SEO per ecommerce promette risultati forse più lenti e un grosso investimento iniziale, ma ha effetti più duraturi e porterà il tuo sito web a una posizione che, con le giuste strategie e un monitoraggio costante, potrai mantenere e persino migliorare nel tempo.

Consulente SEO per ecommerce e marketing specialist possono lavorare insieme?

Soprattutto per un’azienda di grosse dimensioni, è fondamentale che le strategie SEO e quelle di marketing e adv vadano di pari passo. Il traffico acquisito dall’organico e quello che ottieni dal digital marketing sono entrambi importanti e andranno a creare la tua base di utenti da fidelizzare.

Grazie a un consulente SEO per ecommerce preparato, le due strade non si ostacoleranno a vicenda, anzi. Una sinergia di professionisti lavorerà alla migliore strategia possibile per aumentare il tuo traffico e migliorare le tue conversioni. Così, in poche parole, otterrai utenti in target che convertiranno a breve termine e ti resteranno fedeli sul lungo periodo.

Non sai da dove cominciare? Chiedi una consulenza che analizzi il tuo sito web attuale. Una o un SEO specialist d’esperienza troverà i punti di forza e di debolezza e individuerà le possibilità inespresse del tuo business online, suggerendoti anche di rivolgerti ad altri professionisti dell’ambito digitale. Avrai così un quadro completo delle azioni da mettere in pratica e del loro potenziale impatto sul tuo brand.

