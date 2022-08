Qualche segnale era venuto a galla già nella giornata di ieri, ma ora abbiamo conferme sul fatto che la gestione dei biglietti di Lazio-Inter sia decisamente migliore rispetto a quanto avvenuto in passato. Dopo il primo approfondimento a tema, con il quale abbiamo riportato l’annuncio della società biancoceleste in merito alla suddivisione degli spazi in Curva Sud, occorre aggiungere qualche altro dettaglio. A conti fatti, sta iniziando la seconda fase della vendita libera che in linea puramente teorica dovrebbe accontentare in primis i supporter nerazzurri che non erano riusciti ad aggiudicarsi un ticket nel settore ospiti nella giornata di venerdì.

Importanti novità sui biglietti di Lazio-Inter destinati ai tifosi nerazzurri per la partita di venerdì sera

Andiamo con ordine, perché sabato il club biancoceleste ha annunciato la possibile apertura della Curva Sud, solitamente inaccessibile per i tifosi quando Immobile e compagni giocano in casa. Il settore centrale della curva, a differenza di quanto avvenuto in passato con mescolanze evitabili, sarà diviso in due blocchi. Gli ingressi 20 e 21 verranno concessi ai sostenitori laziali, ma solo nel caso in cui dovesse andare sold out il pezzo di Distinti Sud a loro riservati. Traguardo al momento ancora abbastanza lontano.

Gli ingressi 18 e 19, accanto al settore ospiti, verranno riservati agli interisti che non sono riusciti ad acquistare i biglietti di Lazio-Inter destinati al settore ospiti. Per inciso, già sold out da diverse ore coi circa 5.500 tagliandi messi inizialmente a disposizione dei nerazzurri. Non è un caso che, alla luce di quanto annunciato dal club ospitante, su Vivaticket sia già possibile acquistare i biglietti extra di Curva Sud che andranno ad estendere lo stesso settore ospiti. Insomma, in questo caso si è già passati dalla teoria alla pratica, con uno spicchio già esaurito.

Staremo a vedere come evolverà la prevendita dei prossimi giorni per i biglietti di Lazio-Inter, con due squadre tutto sommato già in salute ed una folta rappresentanza per entrambe le tifoserie.

