Quando escono i biglietti dei Coldplay? Avete scritto alla redazione di OM per chiederci la data in cui saranno disponibili in prevendita i biglietti per i concerti dei Coldplay in programma in Italia nel 2023. Vi rispondiamo, con qualche precisazione.

Occorre innanzitutto precisare che le location dei concerti emersi in queste ore in rete non sono ancora da considerarsi ufficiali. Di indizi ce ne sono tanti e molto probabilmente saranno proprio quelle le città incluse nella tournée italiana della band. Parliamo degli stadi di Milano e Napoli.

I Coldplay a San Siro nel 2023 e allo Stadio Maradona di Napoli? Manca l’ufficialità ma tutto sembra portare verso queste destinazioni, come vi abbiamo spiegato in questo articolo. E i biglietti?

Quando escono i biglietti dei Coldplay

Cosa sappiamo sui biglietti? Quando escono i biglietti dei Coldplay per il tour 2023 che toccherà anche la nostra penisola? Decisamente troppo presto per dirlo. Non esistono date ufficiali per le prevendite, alla data odierna, perché occorre ricordare che non sono state comunicate in via ufficiale neanche le tappe della prossima tournée.

Con l’annuncio delle date del tour 2023 dei Coldplay verranno fornire anche le relative indicazioni sull’avvio delle prevendite per i biglietti, dopo le dovute conferme sulle tappe che, sebbene le notizie in rete si rincorrano ormai da giorni, non sono ancora da considerare confermate. Bisogna attendere la comunicazione da parte dell’agenzia organizzatrice dei concerti. Quando avverrà? Molto presto. Forse, addirittura tra qualche giorno.

Solo in quel momento verranno comunicate le date di avvio delle prevendite, tendenzialmente aperte a partire da un paio di giorni dopo la conferma ufficiale degli appuntamenti. Come sempre, sarà predisposta una prevendita anticipata online, alla quale seguirà (dopo almeno 24 ore) quella nei punti vendita fisici dei circuiti coinvolti, sicuramente TicketOne e TicketMaster.

