Sono in programma concerti dei Coldplay a San Siro nel 2023 e a Napoli, probabilmente per più di una data per città. La notizia non è ancora ufficiale ma alla conferma definitiva non manca ormai molto. Stando alle voci che circolano nel settore, sembra che la tournée europea dei Coldplay debba essere annunciata nei prossimi giorni. LEGGI ANCHE: Quando escono i biglietti dei Coldplay?

Intanto emergono i primi dettagli in rete a proposito delle location e delle città che andrà a toccare il tour 2023 della band, in Italia per alcuni appuntamenti negli stadi. I Coldplay si esibiranno allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio Maradona di Napoli. I biglietti? Bisognerà attendere l’annuncio ufficiale che conterrà anche le date di avvio delle prevendite.

Occorrerà dunque attendere che il gruppo porti a termine il tour attualmente in corso, prima che pensi ad ulteriori comunicazioni ufficiali a proposito dei nuovi appuntamenti. I Coldplay infatti non si fermano e tornano dal vivo negli stadi d’Italia il prossimo anno.

Coldplay a San Siro nel 2023 e a Napoli

I Coldplay a San Siro nel 2023 e a Napoli? Notizia ufficiosa in attesa delle dovute conferme. Ipotesi – anzi, indizi – che emergono dal rilascio del video ufficiale del nuovo singolo. In Humankind infatti si scorgono una serie di città, le prescelte per la prossima tournée di concerti. Tra queste, spuntano chiaramente Milano e Napoli. Ma non è tutto: i ben informati si sono occupati di tradurre da un alfabeto illeggibile, che il gruppo ha usato per scrivere le date del tour.

In due righe si leggerebbero chiaramente i nomi degli stadi italiani: San Siro di Milano e Maradona di Napoli.

Continua a leggere su optimagazine.com