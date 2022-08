WhatsApp continua ad essere l’app di messaggistica più utilizzata al mondo e propone sempre funzionalità di ultima generazione per migliorare l’esperienza utente. Quest’app è stata pensata principalmente per chattare con le persone, ma avvalendosi del loro numero di telefono, altrimenti la comunicazione non risulta essere possibile. Per iniziare quindi solitamente una conversazione su WhatsApp con un nuovo utente, bisogna aggiungere il suo numero in rubrica ed in automatico sarà salvato anche sull’app di messaggistica.

Cosa succede ora in caso di aggiunta senza su WhatsApp: gli ultimi riscontri per gli utenti italiani

Altra questione da analizzare, andando oltre la storia dei messaggi cancellati da recuperare trattati di recente. Basterà a questo punto ricercarlo sulla lista contatti di WhatsApp per poter iniziare a chattare, inviando foto, video, file, ma potendo anche comunicare con chiamate e videochiamate. In realtà c’è però anche un altro trucco per aggiungere un contatto su WhatsApp, senza per forza salvare il suo numero di cellulare e si ha bisogno semplicemente dell’utilizzo della fotocamera. Per aggiungere un contatto su WhatsApp senza avere il numero di cellulare bisogna affidarsi al QR code.

Questo famosissimo codice con quadratini bianchi e neri è presente ovunque e permette con il semplice utilizzo della fotocamera di collegarsi in modo rapido ad una pagina web, ma non solo. Anche su WhatsApp è possibile sfruttare questo QR code per aggiungere rapidamente un contatto senza dover per forza salvare il suo numero in rubrica. Quello che bisogna fare è recarsi nella categoria “Aggiungi contatto” e poi cliccare sul logo del codice QR. In questo modo noterete come si aprirà in automatico la fotocamera dello smartphone e si potrà fotografare il codice che l’altra persona vi avrà mostrato.

Attraverso questo semplice passaggio, ecco che sarà aggiunto questo nuovo contatto in rubrica in maniera praticamente immediata. Può essere un’alternativa veloce per aggiungere un contatto WhatsApp senza numero. Da adesso in poi potrete tranquillamente utilizzare questo metodo più rapido per comunicare con un nuovo contatto sull’app di messaggistica più utilizzata al mondo. Che aspettate ad affidarvi al QR code?

