Se state pensando di acquistare un iPhone 13, sicuramente non può passare inosservato lo sconto proposto quest’oggi da Amazon per il modello azzurro da 128GB. In attesa di assistere alla presentazione dei nuovi top di gamma di casa Apple, si ha modo di poter sfruttare prezzi più interessanti per l’ultimo flagship dell’azienda di Cupertino. Ecco quindi che su famoso sito di e-commerce ritroviamo l’iPhone 13 azzurro da 128GB al prezzo di 799 euro.

Dettagli sul nuovo prezzo fissato per iPhone 13 su Amazon oggi: l’offerta rilanciata in mattinata

Nuovo rilancio, insomma, dopo quello della scorsa settimana. Andando più nel dettaglio è stato effettuato uno sconto del 12% sul costo da listino che era di 939 euro. Dopo quindi quasi un anno dal lancio sul mercato dell’iPhone13, si ha modo di poter già risparmiare più di 100 euro sul suo acquisto. Non parliamo di certo di smartphone che tendono a svalutarsi così facilmente, per questo i vari sconti che si trovano in giro sono un’occasione da non lasciarsi scappare.

Offerta Apple iPhone 13 (128 GB) - verde Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Nel caso di questo iPhone 13 azzurro da 128GB presente su Amazon c’è disponibilità immediata sullo stesso sito di e-commerce e nel giro di pochi giorni, con spedizione assolutamente gratuita, si può ricevere direttamente a casa propria questo top di gamma di ultima generazione. Inoltre parliamo dell’Amazon’s choice di giornata, si consiglia quindi fortemente di sfruttare tale sconto. Per chi non ha modo di spendere tale cifra in un’unica volta, c’è anche la possibilità di poter pagare a rate grazie a Cofidis.

Un vantaggio ulteriore che permetterà di dilazionare la spesa nel tempo. L’offerta di Amazon per questo iPhone 13 azzurro da 128GB è quindi davvero interessante e sta a voi decidere se sfruttarla o meno. Ricordiamo come si stia parlando di uno smartphone dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici che può sfruttare la novità della Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Proprio il comparto fotografico è l’elemento di spicco, vista la presenza di un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision e di una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Spazio poi al processore A15 Bionic ed alla resistenza all’acqua ed alla polvere.

