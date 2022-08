Nelle più belle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari c’è tutta la vita di una band indie che, non senza fatica, ha vissuto il supplizio dei primi tour a bordo di un furgone sgangherato, con i soldi del cachet spesi all’autogrill per nutrirsi e le notti insonni tra una trasferta e l’altra.

Lo hanno raccontato nell’ultima hit Dentista Croazia, un racconto autobiografico carico di nostalgia e aneddoti, ma soprattutto affetto verso il pubblico e verso se stessi: da quel furgone, i PTN, sono arrivati al Festival di Sanremo mostrandosi al grande pubblico con Ringo Starr, un brano che è diventato lo specchio per eterni insicuri ed esclusi, ma anche uno scossone per l’autodeterminazione.

Verdura (2019)

Come si racconta la fine di una relazione nel linguaggio della band di Zanotti? Così: “Netflix non lo rinnovo. Ti cerco dentro Google Maps e vedo se ti trovo”, ma c’è anche spazio per la poesia. Ascoltare per credere.

Fuori Dall’Hype (2019)

Con Fuori Dall’Hype, title-track del quarto album, i Pinguini Tattici Nucleari raccontano l’attitudine a restare fuori dagli schemi e lo fanno dal punto di vista della morte, forse l’unico evento che davvero è più forte di tutti i problemi.

Ringo Starr (2020)

Si può essere numeri uno senza mettersi sempre in mostra? Ce lo raccontano i Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr. Del batterista dei Beatles si è parlato sempre poco, ma senza di lui i Fab Four non avrebbero avuto quel beat, né noi avremmo avuto i Beatles.

Giovani Wannabe (2022)

Giovani Wannabe racconta il pensiero delle nuove generazioni: “giovani” e pieni di desideri (“wannabe”), soprattutto per lottare affinché il mondo non divori tutti i sogni.

Dentista Croazia (2022)

Con Dentista Croazia i Pinguini Tattici Nucleari staccano un ticket: oggi sono famosi, ma un tempo giravano l’Italia squattrinati e su un furgone malandato.

