L’alloro è una pianta sempreverde le cui foglie, dal colore verde scuro e a forma allungata, emanano un profumo intenso, inconfondibile. I tuoi fiori sono di una tonalità giallo tenue e hanno petali molto sottili. Dall’alloro sbocciano bacche di colore nero che vengono raccolte in autunno. E’ una pianta dalle numerose proprietà molto utili alla nostra salute. Viene utilizzata sia nell’alimentazione, sia per la preparazione di oli essenziali. Per le sue proprietà benefiche nell’antica Grecia veniva considerato una pianta magica, quasi divina, ed era il simbolo della vittoria.



Quali sono le proprietà dell’alloro?

Sia le bacche che le foglie di alloro contengono un olio essenziale i cui principi attivi stimolano l’appetito e favoriscono la digestione, come geraniolo, terpineolo ed eucaliptolo.



L’alloro, consumato quotidianamente, può contrastare alcuni disturbi dell’organismo:

favorisce l’eliminazione di gas intestinali, combatte i problemi dello stomaco e allevia le coliche;

ha potere analgesico, aiuta a combattere i dolori mestruali;

aiuta a combattere l’insonnia, lo stress e lenisce la sindrome premestruale;

ha effetto astringente, utile per chi soffre di diarrea;

aiuta a combattere i dolori alle articolazioni, i reumatismi e l’artrite;

essendo ricco di vitamina A è un ottimo alleato per la vista;

è un antiossidante naturale, combatte i radicali liberie aiuta a prevenire alcuni tipi di tumori, come quello ai polmoni;

purifica i reni;

regola la pressione sanguigna;

ottimo contro l’alitosi;

abbasa il livello di colesterolo cattivo e di trigliceridi nel sangue contribuendo alla salute del sistema cardiovascolare.

Come si usa l’alloro?

L’alloro può essere utilizzato in diversi modi: