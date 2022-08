Il Loud Kids Tour ha portato i Maneskin in Giappone, in una corsa senza sosta verso la conquista del mondo. Nel Sol Levante la band romana si tratterrà per 3 date.

La prima è stata quella del 18 agosto a Tokyo, mentre le altre due sono programmate per oggi, 20 agosto, e per domani 21 agosto in occasione del Summer Sonic Festival che si tiene a Chiba e Osaka.

Come i social insegnano, i Maneskin stanno tenendo aggiornati i loro fan tempestivamente, sia dai profili individuali che dall’account della band. Dopo la data a Tokyo, 3 di loro – Damiano David, Ethan Torchio e Victoria De Angelis – si sono trattenuti all’interno di un locale per un karaoke.

A colpire i fan non è stato il momento goliardico: piuttosto, i 3 Maneskin hanno attirato l’attenzione per l’outfit. Mentre Victoria indossava un abito rosa, Damiano e Ethan si sono presentati con una divisa da scolaretta nel tipico stile dei manga. Il frontman indossava il colore blu mentre il batterista ha scelto il bianco.

Negli altri scatti vediamo la band al completo sul palco di Tokyo ma anche impegnata durante i pasti presso i locali tipici, di fronte a pietanze tipiche mentre scherzano con il personale. In una foto, Ethan Torchio dorme beatamente di fronte a una scodella di zuppa, vinto dal sonno e (forse) dal jet lag.

Se da una parte c’è chi si sorprende del look adottato dai Maneskin in Giappone all’interno di un comune locale, dall’altra c’è chi ha memoria: Damiano David, principalmente, ha indossato la gonna anche a Parigi e in un servizio fotografico contro la privazione della libertà espressiva, anche in termini genderless.

Secondo la mentalità comune, infatti, la gonna sarebbe peculiare della donna e i Maneskin hanno sempre lanciato messaggi contro ogni limitazione, anche silenziosamente, semplicemente mostrandosi liberi sul palco.

