Il cast di Grey’s Anatomy 19 si presenterà rinnovato e monco allo stesso tempo, quando la nuova stagione debutterà con la sua première giovedì 6 ottobre su ABC, negli Stati Uniti. Rinnovato perché ricco di new entry ad affiancare i veterani della serie, ma monco della sua protagonista, visto il ritiro preannunciato di Ellen Pompeo, che resta alla produzione esecutiva del medical drama e ne sarà ancora la voce narrante, ma dopo quasi vent’anni nei panni dell’eroina Meredith Grey ha deciso di ridurre il suo impegno sullo schermo per tentare altre opportunità. Sarà protagonista di una nuova serie Hulu basata su un inquietante caso di cronaca nera e apparirà solo sporadicamente tra i corridoi del Grey Sloan Memorial Hospital, lasciando che la serie testi la sua capacità di sopravvivere in assenza del personaggio principale.

In attesa del debutto ecco una guida al cast di Grey’s Anatomy 19 con tutti i nomi confermati finora, tra attesi ritorni e nuovi ingressi.

Ellen Pompeo part-time nel cast di Grey’s Anatomy 19

Per la prima volta nella storia della serie il cast di Grey’s Anatomy 19 dovrà fare a meno della sua protagonista per la maggior parte degli episodi. Ellen Pompeo apparirà nella prossima stagione solo a “tempo limitato“, all’incirca otto episodi, dunque meno della metà dei circa 20-23 che saranno prodotti da ABC Studios. Di qui la necessità di introdurre nuovi volti e personaggi, oltre a confermare gli interpreti regolari della serie nelle ultime stagioni.

I volti storici nel cast di Grey’s Anatomy 19

Nel cast di Grey’s Anatomy 19, secondo TvLine, tornano i veterani Chandra Wilson (Miranda Bailey) e James Pickens, Jr. (Richard Webber), ormai gli unici presenti sin dal primissimo episodio, ma anche altri volti storici come Kevin McKidd e Kim Raver (Owen Hunt e Teddy Altman), i cui personaggi erano in fuga nel finale della stagione 18. Confermati anche Kelly McCreary (Maggie Pierce) e Anthony Hill (Winston Ndugu), Caterina Scorsone (Amelia Shepeherd), Camilla Luddington (Jo Wilson) e Chris Carmack (Atticus Lincoln). Tra gli interpreti degli specializzandi della scorsa stagione, confermato Jake Borelli (Levi Schmitt).

Le new entry del cast di Grey’s Anatomy 19

Linfa vitale al cast di Grey’s Anatomy 19 arriverà dalla nuova cinquina di tirocinanti del primo anno del Grey Sloan Memorial Hospital. Immortalati nella prima foto promozionale della nuova stagione insieme all’ex capo Webber, il cui programma di specializzazione era stato sospeso alla fine della stagione 18, sono Adelaide Kane (la dottoressa Jules Millen), Alexis Floyd (Simone Griffin), Niko Terho (Lucas Adams), Harry Shum Jr. (Daniel “Blue” Kwan) e Midori Francis (Mika Yasuda). Spetterà a loro il compito di rinvigorire la serie come nuovi “Magic Five”.

La guest star nel cast di Grey’s Anatomy 19

La presenza di Ellen Pompeo nel cast di Grey’s Anatomy 19 per pochi episodi ha innescato come conseguenza il declassamento di Scott Speedman, interprete di Nick Marsh, da volto regolare a guest star. Presumibilmente, il nuovo amore di Grey apparirà soltanto insieme a lei nelle sporadiche occasioni in cui la dottoressa tornerà a farsi viva al Grey Sloan nel corso della stagione.

Un ritorno dal passato nel cast di Grey’s Anatomy 19?

Tra le sorprese del cast di Grey’s Anatomy 19 potrebbe esserci una nuova apparizione, non è chiaro per quanti epsiodi, di Kate Walsh. Dopo il ritorno nella stagione 18, l’attrice ha rivelato di essere in trattativa con la showrunner della serie per valutare un potenziale arco narrativo che includa Addison Montgomery anche nella uova stagione: “Se funziona, sarà una trama incredibile”, ha dichiarato Walsh a Woman’s Day, dicendosi “super entusiasta” all’idea. Anche se non c’è ancora un accordo definitivo, gli scambi in corso fanno ben sperare.

Vedremo, si spera che tutto accada. Ora è tutto in discussione. La showrunner Krista Vernoff e io abbiamo parlato di un possibile arco narrativo in questa prossima stagione per alcuni episodi, e sarebbe davvero fantastico. Stiamo ragionando sulle idee, e penso che ci siano alcune storie davvero potenti da raccontare. Quindi vedremo: se tutto andasse avanti, sarebbe davvero, davvero fantastico.

