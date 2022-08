Immagini e filmati mostrano Elodie e Andrea Iannone insieme a Porto Cervo, in Sardegna, e riaccendono i riflettori sulla vita privata della voce di Andromeda dopo la relazione con il rapper Marracash.

A raccogliere le testimonianze è Deianira Marzano, che sulle storie Instagram pubblica gli screenshot dei follower che giurano di aver visto Elodie e Andrea Iannone al Sanctuary, locale prestigioso di Porto Cervo, in atteggiamenti di confidenza.

Da parte dei diretti interessati non è ancora arrivata alcuna dichiarazione. Tra i messaggi rilanciati dalla Marzano leggiamo: “Mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme si sono baciati diverse volte“, scrive un utente che chiede di restare anonimo.

“Devo dire che questa coppia mi piace molto”, commenta Deianira Marzano, ma non è finita. La stessa continua: “Chissà se Elodie spezzerà la catena di tutte le ex di Iannone che poi tornano puntualmente con i loro ex”. Il riferimento, come ricorda Il Fatto Quotidiano, è rivolto a Giulia De Lellis che dopo la fine della relazione con Iannone è tornata con il suo ex.

Stesso discorso per Belen Rodriguez, che dopo la fine dell’amore con il motociclista è tornata con il suo ex Stefano De Martino.

C’è, poi, un altro punto di vista: “Deia, un mio amico era con loro. Sono soltanto amici, me lo ha assicurato”. “La verità la sanno loro”, commenta la Marzano.

“Beh, sarà pure un’amicizia ma vedo che passano molto tempo insieme”, aggiunge la stessa Marzano pubblicando un’altra foto che li ritrae vicini.

Elodie e Andrea Iannone erano già stati avvistati nei primi giorni di agosto, ma dagli ultimi scatti rubati i due sembrano intenzionati a non nascondere più di tanto la loro conoscenza.

Elodie e Marracash, del resto, non hanno mai nascosto la loro ripresa frequentazione anche dopo la fine della loro storia. Il rapper, addirittura, ha precisato che il loro sentimento non può essere incasellato né etichettato, in quanto si tratterebbe di una relazione fuori dall’ordinario e fatta di tanto amore e rispetto.

