Arrivano indubbiamente buone notizie per quanto riguarda i biglietti di Lazio-Inter, in programma venerdì 26 agosto allo Stadio Olimpico. L’entusiasmo delle due tifoserie e i buoni rapporti tra supporters locali e nerazzurri dovrebbe regalare una splendida cornice di pubblico il prossimo weekend, al punto che ci sono step evolutivi nella vendita di ticket. Non saremo ai livelli del derby milanese, per il quale dopo l’avvio della vendita libera che abbiamo trattato sul nostro magazine nei giorni scorsi, allo stato attuale appare impossibile poter acquistare ulteriori tagliandi.

Cosa succede a proposito dei biglietti di Lazio-Inter: settore ospiti sold out ed ora esteso in Curva Sud

Solitamente, nei match casalinghi dei biancocelesti la Curva Sud (detta anche Curva Maestrelli) resta chiusa. La società ospitante, però, in queste ore, ha annunciato già che i due pezzi centrali della curva verranno sbloccati. Quello di sinistra, relativo agli ingressi 18 e 19, verrà riservato ai tifosi dell’Inter che hanno già esaurito i circa 5.000 biglietti a loro riservati. Quello di destra, riguardante gli accessi 20 e 21, sarà invece dedicato ai tifosi biancocelesti, come emerge da un comunicato ufficiale che è stato diramato proprio in queste ore a proposito dei biglietti di Lazio-Inter.

A dirla tutta, parlare al futuro sullo sblocco della Curva Sud ha poco senso. Il pezzo che verrà riservato ai tifosi dell’Inter, infatti, su Vivaticket risulta già disponibile, in quanto come accennato il settore ospiti è andato sold out a poche ore dall’avvio della vendita libera. L’altro pezzo destinato ai sostenitori di casa, invece, sarà in vendita solo quando verrà esaurito il pezzo di distinti Sud a loro riservato. E lì ci sono ancora ampie disponibilità.

Insomma, è già calda la vendita dei biglietti di Lazio-Inter, con un settore ospiti che potrebbe arrivare a contenere circa 10.000 supporters nerazzurri, senza contare la folta rappresentanza ospite che da sempre caratterizza la Tribuna Tevere e la Tribuna Montemario per questa partita.