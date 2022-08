Sonia Bruganelli è finita nel mirino di Adriana Volpe? Se fino a qualche tempo fa la conduttrice sembrava concentrata soprattutto sul passato e su Giancarlo Magalli, adesso tutto sembra cambiato soprattutto dopo la mancata conferma al GF Vip. Il posto di opinionista di Adriana Volpe sarà affidato ad Orietta Berti mentre Sonia Bruganelli tornerà al suo posto nonostante le polemiche dei giorni scorsi e il possibile no, ma cosa è successo dietro le quinte del reality?

In molti sono convinti che gli attriti tra le due opinioniste fossero studiati a tavolino per regalare un po’ di verve al programma mentre altri sono pronti a scommettere che le due sono state davvero amiche nemiche. A chiarire qualche punto potrebbe arrivare un’intervista che Adriana Volpe ha rilasciato al settimanale Nuovo e in cui confida:

“Sonia Bruganelli? La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre. Però, vedrete, vi stupirò con un bel progetto in cui credo molto, ma per ora non dico di più”.

Sonia Bruganelli non è rimasta di certo a guardare visto che dal suo profilo Instagram e dalle sue storie ha subito risposto a tono alla sua ex collega tirando in ballo il patron de I Fatti Vostri al grido di: “Mi risulta che Michele Guardì sia ancora in vita”. Tra le due ci potrebbe essere un chiarimento in tv proprio alla corte di Alfonso Signorini? Lo scopriremo dal 19 settembre quando il GF Vip prenderà il via proprio su Canale5.