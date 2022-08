Non tutti hanno gradito le modalità di vendita della nuova collezione di vestiti di Kanye West, risultato di una partnership tra il suo marchio Yeezy, GAP e Balenciaga. I capi di abbigliamento, infatti, sono comparsi nei negozi all’interno di sacchi “della spazzatura”, secondo le polemiche, ma in realtà si tra tterebbe di “construction bags”, ovvero sacchi da lavoro che in parte ripropongono le esposizioni di molti negozi di dischi.

Le polemiche sulla Yeezy Gap Engineered By Balenciaga

Nelle scorse settimane ha avuto inizio la collaborazione tra il marchio di Kanye West, GAP e Balenciaga. La partnership è stata chiamata Yeezy Gap Engineered by Balenciaga.

Il primo pop-up store è stato aperto a Times Square, New York. I fan che si sono precipitati per scoprire la collezione, però, sono rimasti sorpresi. I capi non erano esposti sugli scaffali, bensì all’interno di “construction bags”, sacchi da lavoro intesi come sacchetti per l’immondizia.

Ciò, per molti, avrebbe reso scomoda la scelta della propria taglia, costringendo i clienti a scavare all’interno dei sacchi con un certo disagio. In un primo momento Ye – questo il suo nuovo nome di battesimo, teoricamente – ha giustificato la scelta sostenendo che la partnership Yeezy Gap Engineered by Balenciaga prenderebbe ispirazione dai senzatetto, ma lo ha fatto su un post social rimosso poco dopo.

La risposta di Kanye West

Raggiunto dalle polemiche, Kanye West ha risposto attraverso i microfoni di Fox News, dissociandosi dalle attribuzioni e respingendo qualsiasi richiesta di scuse.

In poche parole, Ye non intende fare un passo indietro e preannuncia che la partnership andrà avanti nello stesso modo in cui è iniziata. A se stesso il rapper e imprenditore attribuisce l’etichetta di “innovatore” e si scaglia contro i media che cercano sempre un modo per giudicare i personaggi famosi.

Le sue parole:

“Sono un innovatore. Non sono qui a chiedere scusa per le mie idee. Questo è quello che i media cercano di farti fare, farti scusare per ogni idea che non rispetta quello che loro vogliono farci pensare. Questo non è un gioco, non è uno scherzo. Questa non è una collaborazione voluta da una celebrità. Questa è la mia vita. E io sto combattendo per essere nella posizione di cambiare il modo di concepire i vestiti e portare il miglior design possibile alle persone”.

