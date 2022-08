Il mese di agosto, tra le altre cose, è stato caratterizzato da un equivoco relativo ad Adriano Celentano morto. Un vero e proprio malinteso, a pochi giorni dalla sua uscita contestualizzata al decesso di Piero Angela che abbiamo analizzato anche sul nostro magazine. Come sono andate le cose in questo specifico contesto e come ha preso piede una notizia del tutto falsa? Ho effettuato alcune ricerche in rete e sui social, capendo che dietro tutto questo c’è lo zampino di una testata solita sparare titoli acchiappaclick. Con relativo crollo della qualità dei propri pezzi da un po’ di tempo a questa parte.

Chiariamo l’equivoco relativo ad Adriano Celentano morto: come è nata la bufala del momento

Se vi state chiedendo come sia nata la bufala del giorno, si capisce facilmente dove si trovi l’origine del recente equivoco relativo ad Adriano Celentano morto. Sostanzialmente, un sito ha riportato una semplice notizia di cronaca, focalizzata su incidente stradale. A perdere la vita è stato un ragazzo che di Celentano ha solo il cognome. Ormai lo stratagemma è questo ed è molto chiaro. Si punta sull’omonimia, anche parziale, per mettersi al riparo da eventuali critiche, in modo che nessuno possa contestare la frase “Celentano è morto”.

Solo accedendo all’articolo e regalando il click al sito in questione, evidentemente, si scopre che a perdere la vita non sia stato il cantante. Non è un caso che tante pagine satellite della testata abbiano riportato la notizia nello stesso modo e che, nei commenti, in tanti si siano scagliati contro la strategia acchiappaclick che vi sto descrivendo questa mattina. La sostanza non cambia, perché per fortuna posso smentire la voce secondo cui Adriano Celentano sarebbe morto.

L’auspicio è che questo modo di fare giornalismo sia a breve penalizzato dagli algoritmi che determinano la visibilità di determinati pezzi.