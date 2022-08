Grand Hotel 3 si avvia verso il finale di stagione anche se il dubbio riguardo a quello che andrà in onda rimane, vedremo davvero tutta la stagione o lo speciale, andato in onda in Patria ormai quasi dieci anni fa, rimarrà in panchina? La programmazione di Canale5 è destinata a cambiare visto che Mediaset ha deciso di chiudere presto la pratica con la serie anticipando gli ultimi episodi mandandoli in onda già venerdì 26 anziché attendere il 2 settembre.

in particolare, ad andare in onda saranno gli ultimi episodi della serie con le rivelazioni che tutti attendono, o almeno si spera. La prossima settimana, Tutte le prove sembrano dimostrare che Alicia abbia sparato a Diego, il quale, ferito ad una gamba, è deciso a ritrovare Julio, tanto da pagare i dipendenti affinchè gli dicano dove si nasconde. Nel frattempo si scopre che Donna Teresa e Cisneros hanno una relazione

Siamo all’ultimo atto quando un’epidemia di colera inizia ad insinuarsi nell’hotel, a causa di Diego, che lo ha contratto bevendo l’acqua stagnante nella grotta. Angela interviene e riesce a fermarla. Alfredo e Sofia abbandonano l’hotel, per paura che loro figlio possa contagiarsi e Alfredo, prima di andare via, firma un documento in cui lascia la direzione dell’hotel nelle mani di Angela, che accetta di buon grado. Cos’altro succederà nella serie spagnola e negli ultimi episodi?

Lo scopriremo solo la prossima settimana quando, lo ripetiamo, Grand Hotel 3 tornerà in onda il 25 e 26 agosto con un doppio appuntamento finale per svelare la verità sui personaggi che popolano il famoso albergo al centro di queste stagioni.