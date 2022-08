In tanti in questa fase si chiedono dove e quando sarà possibile testare in beta il tanto atteso aggiornamento Android 13, soprattutto tra coloro che si ritrovano con un top di gamma come il Samsung Galaxy S22. Proviamo a fare il punto della situazione, dopo aver menzionato le tempistiche del produttore coreano con un primo articolo mandato online nella giornata di ieri. In questo mondo avremo le idee più chiare su quello che ci aspetta nel corso delle prossime settimane, evitando di farci troppe illusioni qui in Italia qualora si voglia procedere l’installazione dell’upgrade non definitivo.

Riscontri sull’aggiornamento Android 13 e dove potremo testarlo a bordo del Samsung Galaxy S22

Stando alle informazioni raccolte fino a questo momento a proposito del nuovo aggiornamento Android 13 e della distribuzione della beta per i possessori di un Samsung Galaxy S22, difficilmente quest’anno andremo incontro ad un cambio di strategia del produttore coreano rispetto a quanto riscontrato in passato. Come riporta SamMobile, con un report specifico in merito, i Paesi che dovrebbero godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista saranno Germania, Corea e Stati Uniti.

Ad oggi, l’azienda si limita a dichiarare che che amplierà la disponibilità a più mercati, anche se al momento non vengono menzionati i Paesi in via ufficiale e definitiva. Spiraglio anche per l’Italia? Assolutamente no, visto che la fonte coerentemente cita in questo particolare contesto altra realtà. Si ritiene che la versione beta di One UI 5.0 arriverà anche in India, Polonia, Cina e Regno Unito. Insomma, niente aggiornamento Android 13 qui da noi in questa fase.

Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena con il Samsung Galaxy S22, ma ad oggi appare molto complicato che arrivi una volta in questo senso. Che ne pensate?