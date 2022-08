Stai cercando il modo migliore per sbloccare il tuo telefono? Hai guardato tanti modi e non sai come scegliere? Non preoccuparti, dopo aver letto questo articolo saprai come sbloccare telefono.

Al fine di proteggere la sicurezza dei dati dell’utente, di solito abbiamo bisogno di impostare vari codici complessi. Ma è sempre frustrante dimenticare i codici. Ad esempio, condividi le seguenti domande: “Il mio Samsung è rotto da mio figlio, blocco schermo Samsung” “Non uso una SIM card codice da troppo tempo, come sbloccare SIM iPhone” “Il sistema di un vecchio telefono è rotto, come sbloccare tracciamento segno Samsung” Per questi problemi di codice, i metodi in questo articolo possono aiutarti a risolverli. Questo articolo riassume i diversi metodi operativi per Android e iPhone. Si prega di selezionare il metodo corrispondente in base al proprio telefono cellulare.

INDICE:

iPhone bloccato come sbloccarlo

1. Sbloccare iPhone senza codice

2. Sbloccare SIM iPhone

Per sbloccare telefono Android

1. Come sbloccare telefono Android

2. Come togliere blocco schermo Samsung

3. Il sblocco FRP Samsung

Ci sono molte situazioni in cui l’iPhone è bloccato. Oltre a dimenticare codice, ci sono anche alcune situazioni in cui non possiamo usare codice per sbloccare. Ad esempio: iPhone disabilitato dopo aver inserito troppe volte il codice sbagliato, schermo iPhone rotto, errore di sistema, ecc. In questi casi, dobbiamo utilizzare il metodo di sblocco più sicuro per garantire la sicurezza dei dati nel telefono.

Nota: quando sblocchi, scegli un modo sicuro e legale per sbloccare. Allo stesso tempo, ti ricordo che lo sblocco dell’iPhone non deve essere utilizzato in modo illegale.

Quando si tratta di strumenti di sblocco sicuri ed efficienti, la prima cosa che viene in mente è AnyUnlock – è un software di sblocco professionale che può aiutarti a sbloccare iPhone senza codice mantenendo i tuoi dati al sicuro. Di fronte alle situazioni complesse di cui sopra, AnyUnlock può aiutarti a sbloccare rapidamente:

Quando hai dimenticato il codice dell’iPhone, bastano pochi passaggi per sbloccare iPhone senza codice . AnyUnlock può risolvere facilmente problemi come il controllo dell’ID Apple, lo sblocco di iPhone con schermo rotto, iPhone/iPad disabilitato collega a iTunes, ecc. A differenza di iTunes, quando il tuo iPhone è disabilitato, hai solo bisogno di 3 clic per sbloccare il codice dimenticato dall’iPhone. Se non riesci ad attivare il tuo iPhone, è possibile che tu abbia dimenticato la password dell’ID Apple. In caso contrario, potrebbe essere bloccato da iCloud Activation Lock, l’utilizzo di AnyUnlock può aiutarti a trovare il vero motivo per cui non puoi configurare il tuo iPhone. AnyUnlock non richiede supporto tecnico, è pulito e sicuro al 100%, supporta iPhone 13/12/11 e iOS 15.

Ecco i passaggi dettagliati per utilizzare AnyUnlock per aiutarti a sbloccare iPhone senza codice:

Passaggio 1. Seleziona la modalità “sblocca codice schermo”.

Scarica e installa AnyUnlock sul tuo computer. Quindi collega il tuo iPhone al computer con un cavo USB. Avvia AnyUnlock e seleziona la modalità “sblocca codice schermo”.

Passaggio 2. Metti il ​​tuo iPhone in modalità di ripristino.

Dopo che AnyUnlock ha riconosciuto correttamente il tuo iPhone, segui le istruzioni dell’interfaccia per mettere il tuo iPhone in modalità di ripristino. Quindi fare clic su “Inizia Ora”.

Passaggio 3. Scarica il firmware per il tuo iPhone

AnyUnlock rileverà automaticamente il modello del tuo dispositivo. Selezionare la versione del firmware fornita e fare clic su Download.

Passaggio 4. Sblocca il codice dell’iPhone.

Una volta completato il download del pacchetto firmware, seleziona l’opzione “Sblocca ora”. AnyUnlock inizierà a eliminare automaticamente il codice dello schermo. Durante il processo di sblocco, mantieni il tuo dispositivo collegato al computer tramite il cavo USB.

Quando inserisci una scheda SIM in un iPhone di seconda mano, viene visualizzato il messaggio “SIM non supportata” o “SIM non valida”. Oppure è necessario utilizzare un’altra carta SIM all’estero ma l’operatore di rete è bloccato. Cosa dovresti fare quando vuoi sbloccare SIM iPhone?

La maggior parte delle persone sceglierà di contattare il corriere per sbloccare SIM iPhone, ma ci vorranno alcuni giorni per utilizzare questo metodo. Pertanto, oltre a chiamare l’operatore, si consiglia di utilizzare AnyUnlock per sbloccare la scheda SIM. AnyUnlock può aiutarti a sbloccare la scheda SIM in 5 minuti. Una volta che la tua scheda SIM è sbloccata, puoi utilizzare in sicurezza qualsiasi operatore telefonico nel mondo sul tuo iPhone.

Se continui a dimenticare il codice della carta SIM, puoi anche scegliere di disattivare il codice della carta SIM. Puoi disabilitare il PIN della SIM seguendo questi passaggi:

Passaggio 1: apri Impostazioni nel tuo iPhone, seleziona Rete cellulare. Quindi tocca “PIN SIM”.

Passaggio 2: seleziona Disattiva PIN SIM.

Per sbloccare telefono Android

Anche per gli utenti Android, quando si dimentica codice, immettere troppe volte codice telefono è disabilitato, errori di sistema. Devi scegliere uno strumento professionale di sblocco del telefono Android per aiutarti a sbloccare telefono Android. L’APP professionale può proteggere la sicurezza dei tuoi dati. Puoi scegliere quello più adatto a te tra i seguenti tre metodi.

Se vuoi sbloccare telefono Android in modo efficiente, DroidKit deve essere la tua scelta migliore tra tutti gli strumenti di sblocco.

Puoi sbloccare un telefono senza sapere la password in modo sicuro. Bastano pochi passaggi per sbloccare tutti i tipi di blocchi dello schermo (Segno/Face ID/impronta digitale/numero, ecc.) sul tuo telefono Android.

Supporta lo sblocco di tutti i modelli di telefoni e tablet Android inclusi Samsung, Huawei, Xiaomi/Redmi, oppo ecc. e senza eseguire il root del dispositivo.

del dispositivo. DroidKit può aiutarti a completare il processo di sblocco senza supporto tecnico.

Ecco i passaggi dettagliati per sbloccare telefono Android utilizzando DroidKit:

Passaggio 1. Seleziona la modalità “Sblocco schermo”.

Scarica e installa DroidKit sul tuo computer. Collega il tuo Android al computer con un cavo USB. Quindi avvia DroidKit e seleziona la modalità “Sblocco schermo”. Questa funzione cancellerà i dati sul tuo dispositivo.

Passaggio 2. Metti Android in modalità di ripristino.

Quindi fare clic su “Inizia” e selezionare il dispositivo è connesso. Segui le istruzioni dell’interfaccia per mettere il tuo Android in modalità di ripristino.

Passaggio 3. Rimuovi il blocco dello schermo di Android.

Una volta completata la partizione Wipe Cache, inizierà a rimuovere il blocco dello schermo di Android. Al termine del processo di rimozione, il dispositivo si avvierà. A questo punto puoi accedere al tuo dispositivo Android senza inserire alcun codice e vedere tutti i dati sul dispositivo senza limitazioni.

Se hai un telefono Samsung, puoi utilizzare la funzione di sblocco remoto di Samsung. Se il tuo telefono Samsung è attivato per sbloccare il telefono e il tuo dispositivo è registrato con Trova il mio cellulare. Quindi puoi sbloccare Samsung direttamente senza codice.

Oltre alle varie situazioni sopra elencate che richiedono lo sblocco, il tuo telefono Samsung potrebbe anche dover bypassare il blocco FRP. FRP viene abilitato automaticamente quando un account Google viene registrato sul dispositivo. Se il tuo dispositivo viene perso o rubato e il ripristino delle impostazioni di fabbrica in un ambiente non attendibile, questo attiverà un blocco FRP. In questo caso dovresti assolutamente usare la funzione Bypass FRP di DroidKit. Per tutti gli utenti Samsung, DroidKit ti offrirà un modo più sicuro per sbloccare il blocco FRP Samsung. Ecco i passaggi specifici:

Passaggio 1. Selezionare la modalità “FRP Bypass”.

Scarica e installa DroidKit sul tuo computer. Quindi avvia DroidKit e seleziona la modalità “FRP Bypass”. Questa funzione cancellerà i dati sul tuo dispositivo. Quindi fare clic su “Avvia”.

Passaggio 2. Preparare il file di configurazione del dispositivo.

Dopo aver cliccato su “Avvia”, inizierà a preparare il file di configurazione per il tuo dispositivo. Al termine del processo di preparazione, fare clic su “Avvia bypass”.

Passaggio 3. Metti il ​​tuo dispositivo in modalità di ripristino.

Segui le istruzioni per mettere Samsung in modalità di ripristino in base al dispositivo con/senza pulsante Home.

Passaggio 4. Trova e seleziona la versione di sistema del tuo dispositivo.

Trova il numero visualizzato sul tuo dispositivo e seleziona la versione di sistema corretta. Quindi, fai clic su “Scarica ora”. Quindi seguire le istruzioni per completare le impostazioni appropriate.

Passaggio 5. Bypassa il blocco FRP sui dispositivi Samsung.

Dopo aver completato l’operazione di rimozione FRP, il dispositivo si riavvierà e il blocco FRP verrà rilasciato correttamente.

La conclusione

Credo che diverse situazioni riassunte in questo articolo ti aiuteranno sicuramente a sbloccare telefono. Sono elencati anche diversi metodi di sblocco sia per Android che per iPhone. Quando incontri il problema di sbloccare il telefono, non dimenticare questi due strumenti di sblocco professionali: DroidKit e AnyUnlock. Strumenti di sblocco di alta qualità possono essere un buon aiuto nella tua vita e nel tuo lavoro. Scaricalo e provalo!

