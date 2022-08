Le sfilate degli ultimi mesi ci hanno lasciato moltissime ispirazioni per quanto riguarda la moda donna curvy elegante: i vestiti da cerimonia da sfoggiare quest’estate hanno delle caratteristiche ben precise e puntano tutti sulla valorizzazione della silhouette. Le forme non vanno assolutamente nascoste, perché oggi più che mai le donne curvy devono sentirsi libere di mostrare il proprio corpo con orgoglio, mettendo in luce la propria femminilità ed eleganza.

Tra le collezioni più interessanti del momento troviamo sicuramente la linea Elegante di Marina Rinaldi, che continua a rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per le donne curvy. Gli abiti eleganti da cerimonia proposti dal brand riescono ad assecondare tutte le esigenze, puntando sempre sulla qualità sartoriale e sui trend di stagione.

Glicine, verde e blu i colori di tendenza

Per quanto riguarda il colore, quelli che andranno per la maggiore nel 2022 e che troviamo infatti anche nella collezione Elegante di Marina Rinaldi sono il glicine, il verde ed il blu. Il primo è perfetto per quelle donne che desiderano sfoggiare un look elegante, raffinato e al tempo stesso delicato, trasmettendo dolcezza e grazia. Verde e blu invece si addicono maggiormente alle cerimonie serali o comunque a quelle occasioni in cui si desidera spiccare, senza il rischio di passare inosservate. Parliamo comunque di nuance di tendenza, che permettono di esprimere al meglio la propria personalità ed una raffinatezza indiscussa.

Abiti ricamati per la donna curvy ricercata

Per le donne che desiderano mettere in mostra la propria ricercatezza ed apparire all’ultimo grido, sicuramente gli abiti ricamati rappresentano un’ottima soluzione. Ne troviamo alcuni modelli particolarmente interessanti nella collezione Elegante di Marina Rinaldi, che come sempre non si smentisce e anche quest’anno dà prova della grande attenzione al dettaglio. Bellissimo, ad esempio, l’abito all over lungo in tulle ricamato, dalle linee svasate ed impreziosito da una doppia balza arricciata come le maniche lunghe. Un abito che non rischia di certo di passare inosservato e che permette a qualsiasi donna di esprimere al meglio la propria raffinatezza. Morbido e piuttosto ampio, questo è un vestito perfetto anche per coloro che preferiscono evitare i modelli eccessivamente stretti e attillati.

Gonna a tubino e blusa morbida

Tra le tendenze moda donna curvy del 2022 troviamo anche la classica gonna a tubino, che permette di sottolineare le curve con orgoglio e fierezza. Perfetta in abbinamento ad una blusa che scende ampia e morbida, magari in frisottino lucido o in raso di seta, questa è una gonna che può essere indossata da tutte le donne che vogliono sfoggiare un look elegante e ricercato. La lunghezza è media e le varianti di colore vanno dal nero a tinte più accese, in modo da riuscire ad assecondare qualsiasi esigenza. Un abbinamento che per certi versi richiama il classico tailleur, svecchiandolo al massimo e riportandolo in una dimensione ancora più femminile e sensuale senza mai rinunciare all’esclusività e alla raffinatezza. Ottimo da indossare con un paio di scarpe con il tacco.