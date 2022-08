In tutti i migliori album di Jovanotti troviamo un diario di bordo, uno spaccato della vita dell’artista che – come ogni musicante insegna – racconta il suo quotidiano e il suo vissuto. Il risultato sono tante canzoni che disegnano una generazione, da quella tormentata per le prime pulsioni sentimentali a quella più spavalda – La Mia Moto, per esempio – ma anche quella più intimista fino ai momenti più festaioli.

Lorenzo Cherubini è padre, marito, giullare e cantastorie, ma soprattutto un cantautore ispirato anche nei suoi momenti più leggeri. Dal 2019 è oggetto di polemiche per il Jova Beach Party, la grande festa itinerante che il cantautore porta sulle più belle spiagge italiane. Ad attaccarlo sono gli ambientalisti che lo accusano di deturpare l’ecosistema con i suoi concerti.

Lorenzo 1992 (1992)

A Lorenzo 1992 dobbiamo brani intramontabili come Non M’Annoio e Ragazzo Fortunato, embrionali quanti profetici inni alla positività, elemento che da sempre caratterizza la discografia di Jovanotti che sa trasformare ogni suo concerto in una grande festa.

Lorenzo 1994 (1994)

Tra i migliori album di Jovanotti non può mancare Lorenzo 1994, una fucina di contenuti storici come Penso Positivo, Serenata Rap e Piove. Memorabili i groove di Saturnino Celani.

Lorenzo 1997 – L’Albero (1997)

Ne L’Albero Jovanotti punta di nuovo sul lato positivo della vita e lo fa con tanti brani memorabili: fra questi troviamo Bella, Questa La Mia Casa e il momento politico di Occhio Non Vede Cuore Non Duole.

Buon Sangue (2005)

Basterebbe quella genialata di (Tanto)³ per descrivere Buon Sangue, ma il 16esimo disco in studio di Jovanotti è anche quello di Mi Fido Di Te, una delle ballate più intense di Lorenzo Cherubini.

Oh Vita! (2017)

Da Viva La Libertà a Sbam!, dopo Oh Vita! Jovanotti non sarà più lo stesso, e nemmeno i suoi fan: il disco è tecnicamente l’ultimo lavoro in studio di Lorenzo, che ultimamente sta pubblicando i suoi inediti su una serie di EP che fanno parte di un progetto più ambizioso: Il Disco Del Sole.

