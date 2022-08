Rhove, al secolo Samuel Rovenda, sa come far parlare di sé ma nelle ultime occasioni l’attenzione dei media si concentra sulle polemiche che lo riguardano. Il destino è tipico di molti giovani artisti: il tritacarne social sa essere spietato, e da questo attingono i media per inventare un personaggio che nemmeno il diretto interessato conosceva. L’effetto collaterale sono le etichette a lui attribuite, ma dietro le dita puntate troviamo un artista ispirato e motivato.

Chi è Rhove

Samuel Rovenda nasce nel 2001 e da giovanissimo coltiva la sua passione per il rap. Come tutti gli artisti emersi dall’underground, Rhove si fa le ossa nei club, nei centri social e nelle discoteche.

Tra un flow e un altro autoproduce il suo primo brano Blanc Orange (Na Na Na) e si fa strada su YouTube, ritagliandosi il primo piccolo grande spazio di popolarità grazie al suo indiscutibile talento e allo strumento social usato con audacia.

Di audace, del resto, Rhove ha tante cose: la sua musica è fortemente influenzata dall’urban francese e può vantarsi di aver sdoganato uno stile internazionale che altrimenti sarebbe rimasto negli archivi di Stromae et similia.

Agli eccessi, Rhove – nel suo nome d’arte c’è Rho, il suo paese d’origine – preferisce lo sport: le sue grandi passioni sono il parkour e il surf. “L’adrenalina è la droga più potente”, afferma con orgoglio il giovane rapper.

I successi

Dopo Blanc Orange la carriera di Rhove è in continua ascesa. Dopo Provincia a Montpellier, brani che seguono il debutto, Samuel Rovenda lancia il suo featuring con Shiva ne La Zone, che conquista il pubblico di Spotify.

Una menzione d’onore merita Jungle, singolo con il quale conferma la sua intenzione di riscrivere almeno in parte la scena contemporanea; consacrazione, questa, che arriva con Shakerando.

Mentre gli ascolti dei suoi brani raggiungono i 6 zeri su Spotify, Rhove pubblica l’album di debutto Provinciale a giugno 2022.

