Rena Sofer lascia Beautiful. Con uno sconvolgente messaggio social, l’amata e folle Quinn ha annunciato il suo addio alla soap dopo nove anni di onorato servizio. In molti hanno sperato nel suo ritorno dell’attrice per anni e quando lo ha fatto e ha trovato radici nella famiglia Forrester accanto ad Eric (e non solo), tutto è cambiato, e adesso?

Il pizzico di follia e di aggressività che l’attrice ha regalato alla soap americana è destinato ad uscire di scena visto che Rena Sofer lascia Beautiful e che lei stessa ha annunciato la ‘fine della sua corsa’ sui social. In particolare, l’attrice ha scritto: “Il 5 agosto non è stato solo il compleanno di mia figlia, ma anche la fine della mia corsa di nove anni nei panni di Quinn in Beautiful”.

Il suo annuncio arriva a sorpresa visto che in quest’ultimo anno Quinn è stata molto impegnata grazie al triangolo d’amore che l’ha vista occupata una volta con il marito Eric e poi con il bel Carter e ora che i due sono tornati a fare coppia, tutto è destinato a cambiare, ma come uscirà di scena la designer di gioielli?

Ecco il messaggio lanciato sui social dall’attrice con tanto di foto dal set della sua festa di addio:

Quinn e la sua furia si sono placate nel corso degli anni proprio per stare al fianco di Eric come una vera signora Forrester e forse il suo destino era un po’ segnato ma di sicuro un personaggio come quello di Rena Sofer avrebbe potuto fare sempre comodo alla trama per i suoi intrighi. Al momento non sappiamo ancora quale sarà la sua uscita di scena (che probabilmente in Italia andrà in scena il prossimo anno) e non sappiamo nemmeno se alla fine gli autori proveranno a darle un altro volto, fatto sta che il suo è un addio:

“Sicuramente è stato difficile per me, ma penso sia arrivato il momento di fare qualcosa di nuovo, sia come attrice che per la mia seconda attività parallela nel mondo della ceramica”. Il resto lo scopriremo strada facendo.