Senza le più belle canzoni scritte da Mogol non avremmo la maggior parte della discografia italiana di tutti i tempi. Il nome di Giulio Rapetti Mogol è indissolubilmente legato a quello di Lucio Battisti, ma è doveroso ricordare che il paroliere più importante della canzone italiana ha firmato grandi canzoni anche per Caterina Caselli, Bobby Solo, Little Tony, Adriano Celentano e tantissimi altri artisti.

Un’Avventura di Lucio Battisti (1969)

“Tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avran luce per guardare gli occhi tuoi”, e con questa promessa di amore eterno Mogol firma una delle canzoni più belle di Lucio Battisti, il racconto di un flirt estivo che non si ridurrà alla sola bella stagione.

Lucio Battisti Audio CD – Audiobook

12/15/2010 (Publication Date) - Rca Records Label (Publisher)

Impressioni Di Settembre della PFM (1971)

Mogol scrisse il testo insieme a Mauro Pagani. Il risultato è uno dei più alti esempi di progressive rock italiano, con quel moog che ha fatto storia e che ancora oggi ispira tantissimi artisti.

Storia Di Un Minuto Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Sony Music (Publisher)

Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti (1972)

Con spunti autobiografici, Mogol scrisse il testo di questo grande successo di Lucio Battisti dopo la separazione dalla moglie e in occasione dell’incontro con la nuova compagna, disegnando i due mondi emozionali: “Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va”.

Oro di Mango (1984)

Nel 1983 Mogol scoprì un provino di Mango che inizialmente non era stato preso in considerazione dalle case discografiche. Oro fu lanciato anche grazie all’intercessione di Mara Maionchi: Mogol aveva ripreso in mano il testo e lo aveva impreziosito, rendendolo il successo commerciale che oggi tutti conosciamo.

L’Emozione Non Ha Voce di Adriano Celentano (1999)

Tra le più belle canzoni scritte da Mogol non può certo mancare L’Emozione Non Ha Voce, un brano firmato per Adriano Celentano su musica di Gianni Bella e che non ha certo bisogno di presentazioni.

Continua a leggere su optimagazine.com