Le parole di Pippo Baudo su Piero Angela sulle pagine dell’agenzia di stampa AdnKronos. Il conduttore Rai per eccellenza ha affidato le sue memorie ad AdnKronos e ha chiesto alla TV di Stato di fare qualcosa di concreto per onorare il divulgatore appena scomparso.

“L’Italia deve molto a Piero Angela, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui”, le parole di Pippo Baudo su Piero Angela. Ieri il funerale laico in Campidoglio, in cui ha risuonato il discorso commovente del figlio Alberto, suo erede nella vita e in televisione.

“Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi aspetto un gesto concreto per onorare la sua memoria”, ha aggiunto Pippo Baudo. E non è stato il solo ad aver chiesto alla TV che lo ha ospitato per tutta la vita di onorare la memoria di Piero Angela. Prima di lui, Renzo Arbore aveva chiesto di recuperare un vecchio e memorabile video in cui suonava con Angela e con Lucio Dalla, un desiderio già realizzato dalla Rai.

“Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura”, la richiesta di Pippo Baudo su Piero Angela. Chissà se troverà accoglimento dai vertici della TV di Stato.

Creare sempre cose eccezionali e incentivare il senso di squadra, unire senza mai dividere tra le qualità che Baudo ricorda di Angela, scomparso a 93 anni dopo la malattia. Prima di lasciarci, Piero Angela si è dedicato anche alla musica: ha registrato un album jazz, che ascolteremo prossimamente.

Come sta Pippo Baudo?

Di recente si erano rincorse voci sullo stato di salute di Pippo Baudo, non di certo dei migliori, complice l’età avanzata. Il ritorno del figlio in Italia e diverse dichiarazioni avevano lasciato temere per il peggio. Dalle voci sulla morte a quelle sul cancro, Pippo Baudo potrebbe essere gravemente malato ma non affetto da tumore. Ciò che viene riportato a proposito del cancro che ha sconfitto, infatti, risale a diversi decenni fa.