Quando solitamente si inviano foto su WhatsApp, si rischia sempre di minare la qualità delle immagini, questo perché l’applicazione di messaggistica attua una procedura di ridimensionamento. Questo significa che quando inviamo foto tramite WhatsApp in HD in realtà il formato non sarà mai tale. Si ha una perdita di qualità che non permette alle nostre immagini di apparire come le abbiamo inviate. La procedura è standard, avviene tutto in maniera assolutamente automatica, per consentire velocità nell’invio e l’occupazione minore della memoria, ecco che WhatsApp rimpicciolisce e ridimensiona tutte le immagini inviate ad un altro utente.

Alcuni consigli per inviare foto su WhatsApp in HD direttamente dal luogo in cui siamo in vacanza

Non solo reazioni WhatsApp in questa fase, dunque, dopo le informazioni condivise di recente. Per molti questo può essere un problema, anche perché spesso si utilizza l’app di messaggistica per inviare foto per stamparle, ma in questo caso la qualità non sarà mai come l’originale. Chi insomma ha intenzione di avere immagini di qualità superiore spesso trova altri metodi per inviarle, come ad esempio la classica mail. Cosa fare invece se si ha intenzione di inviare foto in HD tramite WhatsApp? Una soluzione alquanto semplice c’è e richiederà davvero pochissimi secondi per metterla in atto, senza l’aiuto di app di terze parti o di escamotage particolari.

Per riuscire ad aggirare l’automatismo che attiva WhatsApp inviando le foto è davvero facile, basta entrare all’interno della chat dell’utente a cui si ha intenzione di mandare l’immagine ed invece di inviarla nel modo standard, lo si farà attraverso l’opzione “Documento”. In poche parole bisognerà cliccare sul logo che indica la classica graffetta e qui poter selezionare poi l’immagine da inviare senza che quest’ultima perda la sua qualità.

Come visto è un’opzione che la stessa applicazione permette di fare in modo efficace, solo che per evitare che la foto venga ridimensionata è opportuno inviarla come se si trattasse di un documento, in questo caso il destinatario potrà vederla in HD. Se avete intenzione di mantenere la qualità delle foto WhatsApp, questa è l’unica soluzione più semplice da attuare.

