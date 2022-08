Inizia ad essere un po’ più scontato su Amazon lo Xiaomi Mi Band 7, braccialetto fitness di ultima generazione che si ritrova ad un prezzo molto più interessante rispetto al suo lancio sul mercato. Parliamo di un prodotto che può essere utilissimo per chi pratica attività sportiva, in grado di tenere sotto controllo tutti i parametri necessari per scoprire i propri miglioramenti. Se avete quindi necessità di monitorare la vostra attività fisica e non avete intenzione di spendere cifre esorbitanti, sicuramente questo Xiaomi Mi Band 7 può fare al caso vostro.

Concentriamoci sulla nuova offerta per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon qui in Italia dopo Ferragosto

Non siamo ai livelli della scorsa settimana, ma vale la pena analizzare l’offerta. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta odierna presentata da Amazon a riguardo. Nel dettaglio è stato effettuato uno sconto dell’8% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 59,99 euro. Ecco quindi che il costo finale di questo Xiaomi Mi Band 7 su Amazon è di 54,91 euro. Un piccolo risparmio che può comunque far comodo e ricordiamo come la disponibilità sul famoso sito di e-commerce sia immediata.

La spedizione è assolutamente gratuita e nel giro di qualche giorno arriverà nelle vostre case. Anche Amazon consiglia tale acquisto, uno dei braccialetti fitness migliori in circolazione. Approfondendo proprio le specifiche tecniche di questo Xiaomi Mi Band 7 ecco che ci ritroviamo di fronte ad un fitness tracker con display AMOLED da 1,62 pollici che può contare su oltre 100 quadranti dinamici. Quello che però interessa di tale device è il monitoraggio dell’attività sportiva, ma anche del proprio stato di salute.

Con questo Xiaomi Mi Band 7 infatti si ha modo di analizzare il massimo consumo di ossigeno, oltre che ad un costante monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue. Chiaramente è possibile conoscere la propria frequenza cardiaca in tempo reale e monitorare anche la qualità del sonno. Come uno dei più classici contapassi vi rivelerà i chilometri effettuati durante il giorno, ma anche le calorie bruciate. E’ possibile poi controllare il proprio livello di stress ed anche l’andamento del ciclo femminile. Infine si ha modo di poter scegliere tra oltre 110 modalità sportive.