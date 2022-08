Anche Renzo Arbore ha ricordi da condividere sull’amico Piero Angela, con il quale ha trascorso tanti bei momenti in Rai. Renzo Arbore, Piero Angela e Lucio Dalla suonarono insieme.

Era un uomo di scienza, attivo nel combattere le fake news e nel cercare risposte alle domande di tanti, ma anche era un uomo appassionato di musica.

Apprendiamo dalle parole di Alberto Angela, che papà Piero ha inciso un disco jazz prima di morire, che vedrà la luce in futuro. Ma non solo: si è dedicato alla registrazione di alcuni appuntamenti speciali con il suo programma di divulgazione, SuperQuark, che verranno trasmessi nei prossimi mesi.

“Era rigorosamente legato alla scienza e al sapere e ha combattuto i ciarlatani e i piazzisti di cose inventate, che diffondevano quelle che oggi si chiamano fake news. Puntualità, precisione, rispetto e signorilità: queste erano le sue qualità”, il ricordo di Renzo Arbore su Piero Angela. Ma c’è spazio anche per la musica.

Nel giorno del funerale laico di colui che viene ricordato principalmente come giornalista, conduttore e divulgatore, Renzo Arbore pone l’accento sul lato prettamente artistico di Piero Angela.

Renzo Arbore, Piero Angela e Lucio Dalla suonarono insieme.

“In questi giorni sta spopolando l’esibizione che abbiamo fatto insieme a Lucio Dalla”, le parole di Renzo Arbore in Campidoglio. Si trattava di una performance realizzata in occasione del programma “Meno siamo meglio stiamo” di Renzo Arbore, in onda nel 2005.

“Sarebbe bello se la Rai riuscisse a recuperarlo e a riproporlo”, il desiderio di Renzo Arbore ai microfoni del TG1, un appello che spera possa non cadere nel vuoto perché Angela ha amato la TV di Stato proprio come lui, se non di più, e sarebbe bello se proprio il primo canale Rai lo ricordasse attraverso uno speciale, spaziando tra musica e scienza.

“Piero l’ha amata moltissimo questa azienda come l’ho amato io. Quando facevo l’Altra Domenica ed eravamo nel tg2 di Barbato, Piero Angela era l’anchorman, stavamo sempre insieme, facevamo comunella e si parlava molto di Jazz, musica e America. Piero aveva scritto una canzone swing, “Barba, capelli e baffi” che io gli cantavo spesso e gliela ricordavo”, conclude Renzo Arbore. Intanto il video di quando Renzo Arbore, Piero Angela e Lucio Dalla suonarono insieme è disponibile qui.

Continua a leggere su optimagazine.com