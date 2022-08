La malattia di Piero Angela e la morte. A 93 anni ci lascia il divulgatore più amato, giornalista e conduttore TV, che lascia un grande vuoto nel cuore di tutti. Commoventi le parole di Alberto Angela nel ricordo di papà Piero in Campidoglio, nel giorno del funerale laico, una scelta in osservanza delle ultime volontà di Piero Angela.

La malattia di Piero Angela è stata taciuta fino alla fine, a parte qualche sporadica dichiarazione pervenuta in passato. E anche dopo la morte, solo un piccolo accenno al grande male di cui ha sofferto negli ultimi anni di vita, che non ha di certo fermato le sue attività in TV, al servizio della scienza e della divulgazione.

Non ne ha mai parlato in televisione, né altrove in modo approfondito; l’ha comunicata solo alla sua morte. Ne ha parlato solo da scomparso, in una lunga e toccante lettera che ha voluto lasciare al suo pubblico, trascritta dai figli negli ultimi giorni di vita. Piero Angela soffriva di discopatia lombare.

Cos’è la discopatia lombare

“Sono con un piede nella fossa e uno sulla saponetta. Quando sono in piedi ho più di 90 anni, soffro di discopatia. Ma quando sono seduto ne ho 45”, aveva dichiarato sulle pagine del Messaggero. Solo in quell’occasione parlò apertamente della sua malattia Piero Angela. Discopatia lombare, questo il dolore che lo ha accompagnato fino agli ultimi giorni.

Di cosa si tratta? La discopatia lombare è uno stato di alterazione di uno o più dischi intervertebrali. La causa più frequente nel contrarre questa malattia è da ricondursi all’età. Solitamente, nessun motivo specifico dunque alla base di questa sofferenza se non l’età avanzata del divulgatore, che lascia questa vita a 93 anni.