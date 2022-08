Si registrano proprio in queste ore alcuni problemi coi server Fortnite oggi 16 agosto, in vista di un nuovo aggiornamento focalizzato sul mondo Dragon Ball. Una situazione simile rispetto a quella che vi abbiamo raccontato a giugno sul nostro magazine con un altro articolo, anche se la situazione odierna investe la manutenzione ordinaria, di tanto in tanto necessaria per migliorare l’esperienza di utilizzo di un titolo che continua a fare la differenza qui da noi. Proviamo a capire cosa stia avvenendo, in modo da farci trovare pronti ed essere sul pezzo rispetto all’intervento in corso questa mattina.

Il punto della situazione in merito ai problemi coi server Fortnite il 16 agosto qui in Italia

Quali sono i riscontri raccolti a proposito dei problemi coi server Fortnite il 16 agosto? Secondo quanto raccolto finora, la questione nelle ultime ore avvolge Fortnite: Battaglia Reale. La modalità, infatti, risulterà infatti inaccessibile nelle prossime ore, ma non si tratta di un imprevisto. A quanto pare, come accennato in precedenza, tutto è legato ad una manutenzione programmata dei server, concepita in vista del rilascio della patch 21.40. Un aggiornamento cruciale, che potrebbe fare la differenza per gli amanti del titolo in questione.

Le segnalazioni sui problemi riscontrati coi server Fortnite sono arrivate attorno alle 11 di questo lunedì, anche se le informazioni preliminari parlavano di una possibile interruzione del servizio dalle 10. A prescindere da questo, la storia recente degli aggiornamenti concepiti dai tecnici ci dice che entro ora di pranzo tutto dovrebbe essere ristabilito. A prescindere dalle tempistiche necessarie per assicurare al pubblico un upgrade invocato a furor di popolo.

Vi terremo aggiornati appena verranno a galla ulteriori informazioni per quanto concerne i problemi che hanno investito i server Fortnite, in riferimento ad un aggiornamento di cui si parla tanto in questi giorni.