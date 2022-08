Non uno scoop né una soffiata di qualche portavoce: a mostrare le immagini di Madonna in Sicilia è la stessa material girl sui social.

Madonna in Sicilia per i 64 anni

Madonna ha mostrato ai suoi fan e follower le immagini che la ritraggono insieme al suo staff nella terra di Sicilia, a Noto (Siracusa).

Come scrive la stampa locale – Ragusa News, per esempio – l’arrivo della popstar sull’isola è stato preceduto dal suo entourage il 14 agosto. Madonna è arrivata su un jet privato a Catania il 15 agosto per poi spostarsi in elicottero verso lo yacht che l’ha condotta a casa della stilista Luisa Beccaria.

Dopo una cena a Marzamemi, oggi, la voce di Frozen è pronta a spegnere 64 candeline nel territorio di Noto. Voci non confermate riferiscono che la popstar potrebbe trascorrere la serata a Borgo Castelluccio, stessa location che ha ospitato Mick Jagger.

Con lei dovrebbero esserci 3 dei suoi 6 figli, come dimostra il filmato in cui possiamo vedere il figlio maggiore Rocco Ritchie che l’11 agosto ha compiuto 22 anni.

“Mambo siciliana”, ha scritto Madonna sui social tra gli scatti che la mostrano insieme ad alcuni autoctoni e membri del suo staff. Non è dato conoscere con precisione il luogo scelto per celebrare i suoi 64 anni né è noto se vi saranno invitati e manifestazioni private.

Le scorse vacanze in Puglia

Non è la prima volta che la material girl sceglie l’Italia per festeggiare il compleanno. Anche nel 2017, per esempio, Madonna aveva scelto il Salento per spegnere 59 candeline.

Nel 2021, ancora, la Regina del Pop aveva scelto Ostuni per i 63 anni. Per l’occasione l’artista aveva ballato la pizzica insieme al gruppo folk Terraross e aveva cantato Bella Ciao in un’atmosfera conviviale, documentando tutto sui social con grande orgoglio per i fan italiani.

Continua a leggere su optimagazine.com