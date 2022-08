Quali sono le tendenze che hanno caratterizzato gli acquisti degli italiani negli ultimi anni? Dai dati emersi dalle recenti indagini possiamo vedere meglio qual è stato il comportamento dei consumatori. Soprattutto sono molto interessanti i dati che riguardano le vendite nel settore dell’elettronica di consumo. Gli acquisti nel corso degli ultimi anni hanno delineato un rapporto sempre più stretto tra consumatori e tecnologia. Vediamo nello specifico quali sono le tendenze in atto, per capirne di più sullo stile di vita degli italiani.

L’attenzione all’igiene

Negli ultimi tempi c’è una grande attenzione all’igiene in casa. Ecco perché c’è una forte crescita anche per quanto riguarda il settore dei grandi elettrodomestici. Basti pensare in questo senso al settore delle lavastoviglie, delle lavatrici, delle asciugatrici.

In generale tutto ciò che è legato alla pulizia va per la maggiore, visto che i nostri connazionali hanno deciso di investire molto per quanto riguarda le funzionalità connesse all’igienizzazione. Gli italiani dimostrano che vogliono rendere la loro casa più performante da questo punto di vista, scegliendo dei prodotti che rendono meno faticoso lo svolgimento delle faccende domestiche.

Per esempio, una delle novità tecnologiche piuttosto amate è quella che riguarda la connessione tra smartphone ed elettrodomestici, alimentata dal desiderio di avere a disposizione ambienti smart, di poter agire all’interno di una casa intelligente.

In generale, comunque, tutti scelgono gli elettrodomestici in grado di assicurare un’igienizzazione profonda, con la possibilità di usufruire di programmi di pulizia specifici.

La tecnologia in cucina

Ma c’è un’altra forte tendenza che caratterizza il rapporto fra gli italiani e l’elettronica di consumo. Si tratta delle opportunità che si possono trovare in cucina, perché ci sono dei prodotti specifici dedicati al food che gli italiani acquistano molto.

Sono sempre di più i nostri connazionali che si dedicano alle preparazioni culinarie anche per sperimentare nuove ricette. Per questo in questi ultimi tempi hanno acquistato molto i forni, ma anche elettrodomestici più piccoli, come macchine per il caffè e friggitrici.

In questo senso possiamo nominare per esempio come ci sia stata molta richiesta delle macchine che hanno la funzione di macinare il caffè trasformando direttamente i chicchi.

Le nuove esigenze in cucina e una maggiore consapevolezza legata al mangiare bene richiedono sempre di più acquisti nell’ambito dei quali la tecnologia si pone al servizio degli ingredienti per esaltarne la qualità e il sapore.

La possibilità dell’ufficio in casa

Nello specifico gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una tendenza maggiore a rivolgersi allo smart working. Per questo i nostri connazionali si sono dedicati sempre di più all’organizzazione del loro ufficio in casa.

Quindi hanno acquistato sempre più prodotti come monitor, tablet, stampanti laser. Per l’acquisto di questi prodotti tecnologici dedicati all’ufficio si sono rivolti non soltanto agli store fisici, ma anche ai negozi online.

Le esigenze per quanto riguarda la TV

Uno dei prodotti più acquistati in questi ultimi anni è stato rappresentato dal televisore, oltre che dai ricevitori TV. Infatti i nostri connazionali hanno approfittato soprattutto del bonus governativo per l’acquisto dei televisori.

I televisori preferiti dagli italiani sono stati quelli più piccoli, dai 24 ai 43 pollici. I nostri connazionali, a quanto pare, come emerge dall’analisi dei dati, non solo hanno voluto sostituire il televisore principale, ma hanno avuto anche la possibilità di avere altri device nella stessa casa. Allo stesso tempo hanno preferito soprattutto le TV smart, in grado di collegarsi ad internet e in grado di far usufruire delle principali piattaforme di streaming.

C’è una nuova tendenza, quindi, collegata all’acquisto della televisione, non più vista come uno strumento tradizionale, ma come estensione anche dei dispositivi mobili, come smartphone e tablet. È in questo senso che si sono trovate molte differenze rispetto al passato.

