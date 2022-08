“Provo grande dolore per la morte di un intellettuale raffinato, giornalista e scrittore. Scompare un grande italiano”, le parole del presidente della Repubblica su Piero Angela. Anche Sergio Mattarella esprime dolore in occasione della morte di Piero Angela, un “grande italiano” che ha contribuito al diffondersi del sapere.

Il presidente della Repubblica esprime il suo cordoglio dopo la scomparsa di Piero Angela. Oggi si terranno i funerali laici, come da ultime volontà del giornalista e divulgatore che ha insegnato tanto a intere generazioni, in prima serata su Rai1 con il suo SuperQuark.

Il presidente della Repubblica su Piero Angela: le parole di Mattarella

“Provo grande dolore per la morte di Piero Angela, intellettuale raffinato, giornalista e scrittore che ha segnato in misura indimenticabile la storia della televisione in Italia, avvicinando fasce sempre più ampie di pubblico al mondo della cultura e della scienza, promuovendone la diffusione in modo autorevole e coinvolgente. Esprimo le mie condoglianze più sentite e la mia vicinanza alla sua famiglia, sottolineando che scompare un grande italiano cui la Repubblica è riconoscente”, ha detto il presidente della Repubblica su Piero Angela dopo la sua scomparsa lo scorso 13 agosto.

Ad annunciare la dipartita di Piero Angela è stato suo figlio Alberto attraverso un post sui social. A lui a anche l’ingrato compito di ringraziare i presenti, in diretta su Rai1, nella camera ardente allestita al Campidoglio, prima dell’apertura al pubblico.

Piero Angela da Mattarella era stato anche nominato Cavaliere di Gran Croce, nel 2021.

Il messaggio di Draghi dopo la morte di Piero Angela

“L’Italia è profondamente grata a Piero Angela. È stato maestro della divulgazione scientifica, capace di entrare nelle case di generazioni di italiani con intelligenza, garbo, simpatia. Le sue trasmissioni e i suoi saggi hanno reso la scienza e il metodo scientifico chiari e fruibili da tutti”, le parole di Draghi du Piero Angela.

“Il suo impegno civile contro le pseudoscienze è stato un presidio fondamentale per il bene comune, ha reso l’Italia un Paese migliore. Piero Angela è stato un grande italiano, capace di unire il Paese come pochi. Ai suoi cari, le condoglianze del Governo e mie personali”.