È morto Renato Pozzetto? Sui social impazza la news ma è fake. Facciamo chiarezza sul malore e sugli aggiornamenti di oggi, che lo vedono ricoverato in ospedale ma in netto miglioramento.

L’attore italiano è ricoverato in ospedale da venerdì 13 agosto a seguito di un malore. Si trova adesso nell’ospedale di Circolo di Varese, dove le sue condizioni di salute sono stabili, addirittura in miglioramento rispetto alla data di ricovero.

Renato Pozzetto dunque non è in pericolo di vita. Smentiamo categoricamente le fake news che riportano le sue condizioni come precarie. La notizia che circola in queste ore sulla morte di Renato Pozzetto è falsa e le testate locali scrivono che dovrebbe essere dimesso a breve.

Pozzetto è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese dopo aver accusato un malore, la cui natura non è ancora stata chiarita. Dopo i primi accertamenti in loco, le condizioni di salute di Pozzetto sono subito risultate in netto miglioramento, notizia che ha trovato conferma sulle pagine delle testate locali e che porta a smentire quelle sulla presunta morte dell’attore.

82 anni compiuti lo scorso luglio, classe 1940, Renato Pozzetto è tra gli attori comici italiani più apprezzati. Nella sua carriera anche esperienze nel cabaret e nella musica.

La notizia del ricovero in ospedale e del malore ha suscitato grande preoccupazione ma non è il momento di allarmarsi: come confermato dai quotidiani del Varesotto, le sue condizioni di salute migliorano di giorno in giorno al punto che Pozzetto potrebbe essere dimesso entro la fine di questa settimana.

Di recente ha dovuto affrontare un grave lutto in famiglia: è venuto a mancare il fratello 91enne, Ettore.