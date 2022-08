Un disco jazz di Piero Angela arriverà, probabilmente, molto presto. Non tutti sanno che, poco prima di morire, Piero Angela ha lavorato ad un album di musica: è stato comunicato dal figlio Alberto Angela in occasione del toccante discorso nella camera ardente in Campidoglio.

Non solo la passione per la scienza e per la divulgazione, anche quella per la musica. Piero Angela si poneva domande e non aveva paura di incitare tutti a porle e a cercare – pretendere – risposte. Era quello che faceva nella sua vita, lo ha fatto per 93 anni con i suoi programmi di divulgazione scientifica e culturale. Si poneva quesiti per i quali cercava incessantemente risposte, poi le trasmetteva – con un linguaggio semplice e alla portata di tutti – al pubblico dei Rai1 che lo seguiva con grande passione.

La passione per la scienza e per i misteri dell’universo ma non solo. Non tutti sanno che Piero Angela era anche un grande appassionato di musica, di jazz per l’esattezza. Il disco jazz di Piero Angela potrebbe adesso diventare realtà. L’album c’è, esiste, ed è stato tra gli ultimi progetti conclusi dal divulgatore poco prima di addormentarsi per sempre.

La musica gli ha tenuto compagnia per tutta la vita e da lei è tornata quando ha sentito che non aveva più molto tempo da dedicare alle sue passioni. Apprendiamo da Alberto Angela che papà Piero non si è solo dedicato alle ultime registrazioni degli speciali di SuperQuark, che verranno trasmessi in TV prossimamente, ha anche inciso un intero album musicale.

Il disco jazz di Piero Angela non ha ancora una data di uscita ma presto ne sapremo sicuramente di più.