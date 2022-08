Con la morte di Elvis Presley il mondo si ferma per un istante, e probabilmente deve ancora riprendere i suoi giri. Idolo delle rockstar di tutti i tempi, dai Beatles più sbarbati al Bruce Springsteen più esagitato, il Re del rock – “The King”, per l’appunto – è ancora oggi oggetto di studio e fonte di ispirazione.

Sue sono l’estetica, l’attitudine, la libertà e l’intuizione cui oggi dobbiamo tantissimi stili che il rock offre nelle sue infinite sfumature. Elvis ha forgiato tutto, attingendo da ciò che il Dopoguerra offriva per poterlo riproporre alle nuove generazioni come momento di aggregazione e slancio generazionale.

Il 16 agosto 1977 Elvis Presley si trova a Graceland, la sua immensa tenuta a Memphis, e poche ore lo separano dal concerto che dovrà tenere a Portland. Ha 42 anni, un mondo che lo adora e una vita davanti.

Alle 9:30 del mattino, dopo una notte insonne, entra nella stanza da bagno con la sua copia di A Scientific Search for the Face of Jesus di Frank O. Adams. Alle 13:30 la compagna Ginger Alden lo trova privo di sensi e lancia l’allarme.

Poche ore dopo la notizia della morte di Elvis Presley è sulle prime pagine e sulle bocche di tutti. Il Re è morto. Si è spento in silenzio, poche ore dopo aver suonato Blue Eyes Crying in the Rain al pianoforte, in piena notte.

Del Re verrà sottolineato il suo stato fisico prima della morte, diranno e scriveranno del suo sovrappeso e delle sue dipendenze, dei barbiturici e alcuni – altri, tanti, troppi – si faranno promotori di improbabili teorie del complotto che vedono Elvis ancora vivo e fuggito in qualche non meglio specificata località tropicale.

Nelle prime ore e nei primi giorni che seguono la morte di Elvis Presley, per qualche istante, il mondo si dimentica di Jailhouse Rock, Love Me Tender perché troppo impegnato a cercare lo scoop e il titolo più sensazionalistico.

Oggi la morte di Elvis Presley batte quota 45. Le speculazioni esistono ancora, ma per fortuna sopravvive su tutto la grande lezione di stile e musica che il Re ha lasciato in eredità.

Continua a leggere su optimagazine.com