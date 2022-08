In tanti in questi giorni si chiedono quando inizia la vendita libera dei biglietti di Milan-Inter. Nelle scorse settimane, sul nostro magazine, ci siamo già soffermati sul primo appuntamento casalingo dei rossoneri contro l’Udinese, fornendo informazioni per un match che puntualmente ha fatto registrare il sold out. Ora tocca guardare avanti, verso un derby che promette scintille. Anche perché parliamo delle squadre che si sono contese lo scudetto fino all’ultima giornata dello scorso campionato.

Cosa sappiamo su quando inizia la vendita libera dei biglietti di Milan-Inter

Allo stato attuale, quali sono le informazioni in nostro possesso per chi vuol capire quando inizia la vendita libera dei biglietti di Milan-Inter? I tifosi delle due squadre sicuramente sono a conoscenza del fatto che alcune fasi della distribuzione dei ticket siano già superate. La prima, infatti, ha consentito agli abbonati al secondo anello verde di acquistare un biglietto in altri settori, essendo quello spicchio di stadio riservato ai sostenitori nerazzurri. Senza transazioni extra, ai suddetti tifosi verrà concesso un ticket in terzo anello blu a costo zero.

La seconda fase, invece, ha consentito agli abbonati di acquistare un altro biglietto aggiuntivo. Resta dunque la vendita libera, coi biglietti di Milan-Inter residui che si potranno acquistare a partire dalle 12 di domani 16 agosto. In questo caso, dunque, ci sarà una corsa disponibile per i tifosi di entrambe le squadre, fermo restando il fatto che avremo il sold out per i pochi ticket rimasti disponibili nel giro di pochi minuti.

Insomma, se siete interessati ai biglietti di Milan-Inter preparatevi a siti e terminali intasati a partire dall’orario indicato. L’attesa per questa partita è altissima e di conseguenza sarà molto complicato assicurarsi il prezioso tagliando. Staremo a vedere come andranno le cose martedì mattina presso i rivenditori autorizzati.