Potrebbe avvenire prima del previsto l’uscita di iPhone 14 ed iPhone 14 Pro. In Italia e nel resto del mondo. Rispetto alle ultime previsioni che abbiamo portato alla vostra attenzione con altri articoli sul magazine, infatti, ci sono delle informazioni aggiuntive che dobbiamo prendere per forza di cose in esame. Come sempre avviene con Apple, occorre non dare nulla per scontato a poche settimane da un evento importante, fermo restando che le voci di oggi debbano essere prese per quello che sono. Voci, appunto.

Fatta questa doverosa premessa, è importane evidenziare per quale ragione si parli di una potenziale uscita di iPhone 14 ed iPhone 14 Pro in tempi più ristretti rispetto alle previsioni qui in Italia. Tutto nasce da un recente report di Forbes, che rafforza le teorie portate avanti negli ultimi tempi dal leaker Max Weinbach, il quale a sua volta ha twittato in risposta agli ultimi commenti di Mark Gurman sul prossimo evento Apple.

A suo dire, nello specifico, l’evento organizzato da Apple potrebbe essere anticipato al prossimo 6 settembre, con tutto quello che ne consegue anche dal punto di vista dell’uscita di iPhone 14. Qualora la notizia fosse confermata, infatti, le vendite del melafonino potrebbero scattare addirittura il 13 settembre, con una o due settimane di anticipo rispetto a quanto trapelato nel corso degli ultimi mesi.

Solo indiscrezioni per ora, è giusto ribadirlo con forza, ma è chiaro che uno scenario del genere andrebbe a modificare in modo significativo il quadro che si è creato in questi mesi attorno all’uscita di iPhone 14 ed iPhone 14 Pro. Staremo a vedere quali saranno le decisioni definitive di Apple, anche se ad oggi l’ipotesi che ci porta a fine settembre appare ancora la più plausibile.