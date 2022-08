James Bay si è sposato con Lucy Smith: a condividere la prima foto da marito e moglie è stato lo stesso artista su Instagram. Oggi, nel giorno di Ferragosto, James Bay annuncia ai fan di non essere più single: è convolato a nozze con la compagna Lucy Smith. La coppia aveva già avuto un figlio, qualche mese fa.

Era il 12 ottobre 2021 quando James Bay ha comunicato di essere diventato papà per la prima volta. A renderlo tale, la sua compagna, Lucy Smith, che ha dato alla luce una bambina. La bimba si chiama Ada Violet e colora la vita della coppia ormai da quasi un anno. I due, adesso, hanno deciso di compiere un ulteriore passo e si sono sposati in gran segreto.

Nessuna cerimonia preannunciata sui social, e nessun invitato vip, stando alle prime immagini condivise dallo stesso artista sui social. Non un’esclusiva venduta ai giornali e neanche hype intorno a location e preparazioni: James Bay si conferma riservato nelle scelte che riguardano la sua vita privata e oggi ha sorpreso tutti, a cose fatte.

Un paio di scatti, di cui uno di spalle, annunciano l’esistenza del signor e della signora Bay. James Bay si è sposato con Lucy Smith e i due sono ufficialmente marito e moglie.

Apprezzato in Italia, come nel resto d’Europa, James Bay si è fatto apprezzare con il successo Hold Back The River, nel 2014, estratto dall’album Caos And The Calm, da cui successivamente è stato lanciato il singolo Let It Go. Classe 1990, britannico, James Bay è tra i migliori cantautori e musicisti della nuova generazione e vanta due album posizionati in vetta alla classifica di vendite britannica.